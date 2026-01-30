En Francia hubo una revelación sobre Kendry Páez que ya preocupa a River: “Salidas nocturnas”

Tal y como había adelantado Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Kendry Páez arribó este viernes a Buenos Aires para someterse a los exámenes médicos de rutina previos a dar lugar a la firma del contrato que lo vinculará a River por los próximos 18 meses, sin cargo ni opción de compra.

La joya ecuatoriana de 18 años, quien muy probablemente disputará el próximo Mundial con la selección que conduce Sebastián Beccacece, llega desde Racing de Estrasburgo, club al que lo había cedido Chelsea luego de ficharlo desde Independiente del Valle por una cifra cercana a los 25 millones de dólares.

Pero su estadía en el fútbol francés, donde fue compañero de Valentín Barco y Joaquín Panichelli, no terminó resultando como esperaban en Londres. De los 21 partidos oficiales en los que participó, solo fue titular en 7 para contabilizar apenas 718 minutos en cancha, lo que favoreció a que le buscaran un nuevo destino.

Según la última información que revelaron desde L’Equipe, esa falta de continuidad no estuvo simplemente relacionada con su juventud e inexperiencia en el fútbol europeo, sino también con otras situaciones que cuanto menos generarán una preocupación en River. “Salidas nocturnas, falta de profesionalismo y mala supervisión: crónica de un fracaso anunciado”, tituló el reconocido medio francés un artículo que explica cómo Páez pasó de ser reconocido como el juvenil más prometedor del torneo en septiembre a quedar prácticamente borrado hasta el momento de dejar Estrasburgo.

“Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo: numerosas salidas nocturnas en Alemania o en Estrasburgo, sobre todo en la discoteca La Salamandre, y múltiples visitas a Disneyland París”, detalla el artículo. Y añade: “Aparecía más a menudo en las páginas de Interés General (fiestas, alcohol, globos de óxido nitroso) que en las páginas deportivas”.

El día que Rosenior se fastidió con Kendry Páez

Liam Rosenior, quien realizó una gran campaña con Racing de Estrasburgo la pasada temporada clasificándolo a la Conference League y que ahora dirige al Chelsea habiendo sido el elegido para reemplazar a Enzo Maresca, llegó a mostrarse muy molesto con el nivel de Kendry Páez incluso después de darle varias oportunidades de demostrar su valía.

“Ahora que tienen minutos de juego, ya no hay excusas. Esperamos más, claramente. Estoy cansado de usar la excusa de la juventud para los jugadores“, había dicho en diciembre planteando un panorama muy difícil para la continuidad del ecuatoriano en el club francés.

Kendry Páez llegó a Argentina para firmar con River un préstamo por 18 meses .

llegó a Argentina para firmar con River un préstamo por . L’Equipe reportó salidas nocturnas y falta de profesionalismo durante su paso por Estrasburgo .

reportó salidas nocturnas y falta de profesionalismo durante su paso por . Su ficha pertenece al Chelsea, que pagó cerca de US$25 millones a Independiente del Valle.

