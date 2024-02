El tenso cruce de Enzo Pérez con Alemán: "No soy ningún..."

Estudiantes de La Plata derrotó por 2-0 a Tigre y agudizó el mal momento que atraviesan los dirigidos por Néstor Gorosito, que en 4 partidos solamente cosechó una sola unidad y pelea por no descender. Incluso, no convirtió goles y recibió 7. Pero más allá de lo que fue el resultado en sí, hubo un cruce muy picante entre Enzo Pérez y Brahian Alemán.

El ex mediocampista de River es uno de los pilares que tiene el Pincha, y le marcó la cancha al ex Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando, después de una jugada le recordó su paso por el club de la ciudad de las diagonales: “Yo no soy ningún nene, violín de mier…” , se pudo leer de los labios del 22 hacia Alemán.

Los dichos de Pérez están relacionados a una denuncia que recibió el ex Tripero en febrero de 2023, donde salieron a la luz ciertas prácticas que realizaba junto a los más experimentados del plantel para con los juveniles que eran promovidos a Primera División a modo de ‘bautismo’.

Así como se han visto diversos cortes de cabello por afrontar la primera pretemporada en un plantel profesional, a Brahian Alemán lo acusaron varios futbolistas de Gimnasia de golpizas, como así también de abusos sexuales. Como si fuese poco, en aquel entonces revelaron que el ex Banfield estaba avalado por Gabriel Pellegrino, ex presidente del club platense. Y Enzo Pérez se lo hizo recordar. Picante.

Mariano Cowen, actual presidente de Gimnasia, desligó a Brahian Alemán

En febrero de 2023, a Brahian Alemán se lo acusó de integrar la banda de “Los Ninjas”, en la que realizaban ‘bautismos’ muy violentos para con los juveniles que dejaban las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata para ser promovidos a Primera División. Los hechos habrían ocurrido en el año 2021. Incluso, diversas fuentes sostenían que abusaban sexualmente de los futbolistas más chicos.

Tras el estallido mediático, el actual presidente del Lobo aclaró la situación en diálogo con Argenzuela: “Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la Colimba, que no las avalamos. Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club”. De hecho, Mariano Cowen afirmó que “no hubo abusos sexuales”.

¿Cómo llegó Brahian Alemán a Tigre?

Luego de su paso por el fútbol árabe, Brahian Alemán regresó a Argentina para ponerse la camiseta de Tigre. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, tras arribar libre desde Al Baten.