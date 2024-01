A pesar de que River consiguió un nuevo título al derrotar a Rosario Central en el Trofeo de Campeones, el foco esa noche se corrió del partido. Es que, en declaraciones posteriores a la final, Claudio Echeverri les entregó una pálida noticia a los fanáticos del Millonario.

En aquel momento, el Diablito venía de romperla en el Mundial Sub 17 y en Núñez se ilusionaban ante la posibilidad de una renovación para poder disfrutarlo más años. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de enterrar los rumores para confirmar que no firmaría un nuevo vínculo con el club.

Echeverri tiene todo arreglado con Manchester City, que pagará a River alrededor de 30 millones de euros y se lo cederá hasta el final del 2024. En ese contexto, Rodolfo D’Onofrio se refirió a aquellos dichos de la joya, que se volvieron realidad con el correr de los días.

“El Diablito pecó de inocencia en contar algo que por ahí podía ocurrir y que estaría ya en conversaciones para que ocurra. Es una lástima que lo haya dicho. Espero que los hinchas de River lo interpreten y entiendan. El problema que tenemos en Argentina es que no podemos pagar lo que le ofrecen en Europa a un jugador“, explicó el exmandatario a El Observador.

Y completó la idea: “El problema es que te ponen la cláusula y al chico le ofrecen unos millones que acá no se pueden pagar. Lo mismo pasó con De La Cruz: no le podés cortar la carrera. Es el momento en el que puede hacer una diferencia importante. No se puede pagar lo que paga Brasil“.

Luego aportó su visión como hincha y dirigente en su etapa: “Como hincha yo quiero disfrutarlo por lo menos 3 años, es un jugador notable. Yo como presidente lo fui a buscar a Chaco. Lo tuvimos con nosotros, lo cuidamos y le alquilamos un departamento. Siempre se portó 10 puntos y tiene todo el derecho a hacer lo que hace. Yo no lo critico porque es la vida y lo que puede ocurrir“.

Los números de Echeverri en River

El Diablito debutó en el 2023 y sumó minutos en 6 oportunidades, aportando incluso una asistencia. Este puñado de partidos le alcanzó para incluir su nombre en dos títulos: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. En 2024, el chaqueño intentará sumar más festejos, con la Copa Libertadores como el plato principal, en lo que puede ser su último año en el club.