En el medio de las versiones de supuestos cortocircuitos de Martín Demichelis con el plantel de River, la figura de los “referentes” empieza a tomar protagonismo. Todos los clubes tienen sus líderes y el Millonario tiene jugadores con espalda de sobra para manejar el vestuario.

Mucho se habló de “la mesa de los 7”. Se trata de los más experimentados del plantel, tanto desde el tiempo en el que llevan en el club como desde los títulos obtenidos. Algunos son líderes futbolísticos y otros son muy respetados aunque no sumen tantos minutos. Los repasamos.

Los referentes del plantel de River

Entre los que más juegan aparecen Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández. Salvo este último, que se fue un tiempito a Atlético Mineiro y volvió, todos llevan años consecutivos y mil batallas dentro del plantel.

Completando el selecto grupo de líderes, aparecen otros que lo hacen desde afuera de la cancha: Jonatan Maidana, relegado en la consideración; Bruno Zuculini, hoy lesionado; y Matías Suárez, quien supo ser importante dentro del campo pero hoy las lesiones lo llevan a tener otro rol.

Cuándo vuelve a jugar River por la Copa de la Liga?

Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibirá a Arsenal de Sarandí el domingo 17 de septiembre.

¿Cuántos puntos tiene River en la Copa de la Liga?

Al cabo de tres presentaciones, el Millonario solamente acumula tres puntos producto de una victoria (5-1 vs. Barracas) y dos derrotas (2-3 vs. Argentinos y 0-2 vs. Vélez).