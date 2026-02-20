La opinión de Jorge Carrascal sobre el plantel de River en el medio de la crisis: “Espero que les vaya bien”

Más allá del irregular andar futbolístico del equipo, en River sobra confianza para una levantada. Jorge Carrascal, hoy a la distancia, no tiene dudas de que los de Marcelo Gallardo tendrán un buen 2026 y lo dejó en claro luego de la derrota que sufrió con Flamengo ante Lanús.

“River es un equipo grande que le tengo mucho aprecio, que la verdad valoro mucho“, reconoció el colombiano desde el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, donde cayó por la mínima diferencia ante el Granate por la ida de la Recopa.

A la hora de hablar del presente del club, expresó: “Bueno, este año le tocó jugar la Copa Sudamericana, pero espero que les vaya súper bien, que puedan ganar los partidos y puedan ser campeón“. Cuando hizo mención al plantel, fue contundente: “Tienen un equipazo“.

Confirmada la sanción a Gallardo

En horas de la tarde del pasado jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino publicó los informes definitivos que evidencian cuáles son los castigos a los que se enfrentan cada uno de los implicados durante la última jornada. Como no podía ser de otra manera, el Muñeco es el principal protagonista de este tema tras su altercado con el árbitro en cuestión.

Lo cierto es que Gallardo está suspendido por un partido, aunque podría esquivar dicha pena si así lo considera. La única manera de poder estar presente el domingo ante Vélez es que pague la multa de $840.000 por su comportamiento que derivó en la tarjeta roja que le mostró Merlos durante el cotejo disputado en La Paternal frente a Argentinos Juniors.

¿Cómo formaría River contra Vélez?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para visitar a Vélez el próximo domingo estaría conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

DATOS CLAVE

