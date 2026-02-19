Es tendencia:
Lanús vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la ida de la Recopa Sudamericana: minuto a minuto

El Granate, último campeón de la Copa Sudamericana, se mide ante el conjunto carioca en la Fortaleza.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE LANÚS

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Rodrigo Castillo.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE FLAMENGO

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erik Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Everton Cebolinha.

Los árbitros para Lanús vs. Flamengo

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
Asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)
Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)
Quinto árbitro: Erizon Nieto (Venezuela)
VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
AVAR 1: Christian Lescano (Ecuador)
AVAR 2: Franklin Congo (Ecuador)
AVAR 3: Ángel Arteaga (Venezuela)

Hora y TV

Desde las 21.30, el partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

¡Bienvenidos!

Abrimos una nueva cobertura. Este noche se disputará el primer encuentro de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo.

Por Agustín Vetere

Toto Salvio y Agustín Rossi, campeones en 2025.
Por la ida de la Recopa Sudamericana, Lanús y Flamengo se enfrentan este miércoles en La Fortaleza. Desde las 21.30 se disputará el primer capítulo del duelo de campeones con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y transmisión por ESPN y Disney+.

El combinado dirigido por Mauricio Pellegrino busca sumar una estrella internacional más para el club de Zona Sur tras haber conquistado la Copa Sudamericana por penales ante Atlético Mineiro. Del otro lado, el Fla viene de ganar la Copa Libertadores ante Palmeiras, en duelo de potencias brasileñas.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

jpasman
Toti Pasman

Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

