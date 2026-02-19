Lanús vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la ida de la Recopa Sudamericana: minuto a minuto

Abrimos una nueva cobertura. Este noche se disputará el primer encuentro de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo.

Desde las 21.30, el partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Por la ida de la Recopa Sudamericana, Lanús y Flamengo se enfrentan este miércoles en La Fortaleza. Desde las 21.30 se disputará el primer capítulo del duelo de campeones con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y transmisión por ESPN y Disney+.

El combinado dirigido por Mauricio Pellegrino busca sumar una estrella internacional más para el club de Zona Sur tras haber conquistado la Copa Sudamericana por penales ante Atlético Mineiro. Del otro lado, el Fla viene de ganar la Copa Libertadores ante Palmeiras, en duelo de potencias brasileñas.