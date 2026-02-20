Guillermo Barros Schelotto habló del mal momento de River antes de enfrentarlo con Vélez: “Están acostumbrados”

Guillermo Barros Schelotto compareció este viernes en conferencia de prensa como previa al partido que Vélez, único líder de la Zona A, disputará en Liniers este domingo ante River, que acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura que lo relegaron a la octava posición de la Zona B.

Con motivo de ese duelo interzonal, El Mellizo fue consultado sobre si consideraba que más allá de la localía sus dirigidos contaban con un plus por el momento de irregularidad que atraviesa el equipo que conduce Marcelo Gallardo, que viene siendo resistido por sus propios hinchas.

“No es un plus porque creo que más allá de su jerarquía futbolística son jugadores que han atravesado momentos de mucha importancia en sus carreras. Permanentemente River juega siempre las definiciones de un torneo, de entrar a la Copa, de ganar o de perder algo importante”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Están acostumbrados a esta situación. Quizás no al hecho de haber perdido dos partidos o lo que vive el entrenador, pero sí a estar en situaciones límites. No tengo ninguna duda de que desde lo anímico lo van a poder resolver. Ahora, desde lo futbolístico, hay que ver si nosotros los dejamos. Si logramos imponernos o no. Trataremos de hacerlo”.

Guillermo y Gallardo volverán a verse las caras en Liniers.

Guillermo prepara la vuelta de Braian Romero

Un futbolista muy importante para Vélez que podría hacer su reaparición ante River es Braian Romero, quien a causa de un desgarro viene de perderse los últimos tres partidos con el equipo pero que ya recibió el alta médica y será parte de la convocatoria.

Publicidad

Publicidad

ver también River hoy: la formación vs. Vélez y se vienen los ascensores en el Monumental

“Desde el martes que se viene entrenando con el grupo, hizo fútbol y demostró estar bien recuperado de la lesión. Mañana analizaremos si lo utilizamos desde el inicio o no, considerando que acumula un par de partidos sin jugar”, explicó Guillermo.

Data clave