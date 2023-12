En pleno festejo por la obtención del Trofeo de Campeones, Claudio Echeverri se despachó con declaraciones que descolocaron a todos en el mundo River, asegurando que no iba a renovar su contrato con el club. “No voy a renovar, pero seis meses o un año más me voy a quedar acá en el club y después veremos qué pasa”, expresó días atrás la joya que tuvo una destacada actuación con la Selección Argentina en el Mundial Sub 17, aumentando el interés de poderosos equipos europeos en su fichaje.

El cimbronazo generado por sus palabras exigió la rápida reacción del entrenador Martín Demichelis y del presidente del club Jorge Brito, quienes desde esa misma noche intentaron quitarle peso a las declaraciones del Diablito y plantear un escenario de conversaciones futuras mediante las cuales tanto el jugador como su representante puedan rever su posición.

Quien recientemente se refirió también al futuro de Echeverri, en función de su manifiesta decisión de no prolongar el vínculo con el Millonario, fue Esequiel Barco. “Me ha tocado compartir poco con él. Es un gran jugador, humilde, escucha, pero yo soy su compañero y no soy quien para darle un consejo“, comenzó diciendo en diálogo con Radio Continental.

“Quiero lo mejor para él. Lo único que le diría es que disfrute el Mundo River, que es algo muy lindo, y se enfoque en el fútbol”, agregó el jugador que también tuvo desde muy joven la posibilidad de salir a jugar al exterior, pues con 18 años fue vendido al Atlanta United de la MLS a cambio de 15 millones de dólares.

Esequiel Barco permaneció cuatro años en el fútbol de los Estados Unidos, un destino que para muchos le había quedado chico en función de su proyección. Sin haber probado el fútbol europeo, en enero del año pasado regresó al país para defender la camiseta de River, que a mediados de este año procedió a hacer uso de la opción de compra para retenerlo.

La reacción de Demichelis a las declaraciones de Echeverri

En la conferencia de prensa posterior a la final del Trofeo de Campeones conquistado por River, Martín Demichelis se refirió a las declaraciones que minutos antes había hecho el juvenil. “Claudio tiene que disfrutar del título. Es joven y a veces cuando te ponen el micrófono después de su primer partido, tiene sensaciones encontradas. Hay tiempo para seguir hablando con él, de acompañarlo“, empezó diciendo.

Y continuó: “Claudio es un chico que hace 8 años que está acá en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo porque no debe tener prisa de irse de esta institución que es enorme. De acá no hay que querer irse“.

Brito intentó llevar tranquilidad a los hinchas

También el presidente Jorge Brito tuvo que salir rápido a hacer aclaraciones al ver lo que las palabras de Echeverri habían generado. “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho porque dijo lo que no quiso decir. Hay que entender que es un chico de 17 años, que es un grandísimo jugador con un potencial enorme y es una persona muy querida en el plantel que recién estamos conociendo porque se sumó hace pocos meses acá. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”, explicó.

Y agregó: “Es cierto que quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato futbolístico y de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada tenemos que definir cuestiones que tengan que ver con su contrato. Él recién me lo manifestó, quiere jugar en River, quiere triunfar el año que viene acá. Su representante va a defender sus derechos y nosotros los del club. Confío en Echeverri y su representante en qué vamos a hacer lo mejor para el club y el jugador”.