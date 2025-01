La reacción de los hinchas del Sevilla al gol de Montiel que salvó a River: “Aquí no”

Gonzalo Montiel volvió a ser protagonista de una de esas jornadas épicas que han sido una constante a lo largo de su carrera. Esta vez no fue por instancia, ni por el propio peso del rival, pero sí por el valor para modificar un clima que se hubiera vuelto denso para el River de Gallardo si en un Estadio Monumental repleto le tocaba sumar el segundo empate consecutivo en el inicio del Apertura de la Copa de la Liga.

A falta de un minuto para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario, el defensor que llegó desde Sevilla marcó de cabeza el gol que le permitió al Millonario imponerse 1-0 a Instituto, para poder trabajar con mayor tranquilidad los días venideros en corregir todo aquello que el propio DT reconoció que no le gustó.

La noticia de otra noche épica para Montiel no tardó en llegar a España, dando lugar a distintas reacciones de parte de los hinchas de Sevilla en redes sociales, pero con el factor común de sentir que más allá del recordado penal para ganar la Europa League en Budapest, nunca pudieron disfrutar de la mejor versión del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Gonzalo Montiel marcó un gol agónico y salvó a River ante Instituto

“Han pasado muchos entrenadores y ¿nunca tuvo una oportunidad? Hay jugadores que por circunstancias que se nos escapan no se adaptan y no sacan su potencial. Es obvio que es un buen jugador, pero aquí no“, escribió en X uno de ellos. “Cachete se ha pegado aquí tres años y medio, y su motivación ha sido del tebeo por no decir otra cosa. Si no llega a ser por el penalti de la final del Mundial no lo quieren ni en su casa“, arremetió otro.

“Voy a decir una obviedad, Gonzalo Montiel en el Sevilla no ha sido capaz siquiera de disputarle el puesto a Jesús Navas, que por físico, siendo más joven, debería haberle quitado minutos. Por calidad obviamente no. Ahora cada vez que marque este o Acuña, tendremos tuit populista”, reflexionó un tercero. “Es la liga argentina, por favor. Recordemos que Montiel no solo no se adaptó a Sevilla, a Europa tampoco. En el Nottinhgam empezó muy bien y acabó sin jugar y mucho menos sin pensar en ficharlo. Me alegro que le vaya bien, aquí podría valer por nuestro estado pero no es Cafú“, señaló uno más, menospreciando además la Liga Profesional.

Respuesta de Montiel a la disconformidad de los hinchas de River

El rendimiento de River en su primer partido oficial del año como local no convenció ni a Marcelo Gallardo, quien lo reconoció en conferencia de prensa, ni a los hinchas que colmaron el Estadio Monumental, que no dudaron en pedir más con el popular “Movete, River” como cántico y exigencia.

Gonzalo Montiel, autor del gol agónico que valió tres puntos para El Millonario, se refirió a aquello finalizado el encuentro. “Los entiendo porque ellos lo viven así y nosotros nos tenemos que preparar para esto. Vamos de a poco, seguimos creciendo y hoy le dimos una alegría a toda la gente que vino y canto todo el partido y más”, señaló en diálogo con TNT Sports.

