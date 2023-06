Manuel Lanzini es uno de los futbolistas que River quiere repatriar de cara al próximo mercado de pases, dado a que su contrato en West Ham finalizará el 30 de junio de este año.

Hace tiempo que desde la Comisión Directiva están buscando concretar los regresos de varios futbolistas surgidos de las inferiores riverplatenses, donde Ramiro Funes Mori, Roberto Pereyra y el propio Lanzini aparecen entre las prioridades.

A pesar de que no ingresó en el triunfo de West Ham sobre Fiorentina, que le dio el título de la Conference League, el enganche nacido en Ituzaingó se refirió a lo que será su futuro, ya que tiene la chance de volver a ponerse la banda roja en el pecho.

Por medio de una entrevista con ESPN, Lanzini fue clarito y confesó que todavía no hay nada definido. Pero no le cierra las puertas al club de sus amores. “Sé que se habla mucho sobre mi vuelta a River, pero quiero disfrutar. Todavía no pensé nada sobre mi futuro” , expresó.

Con respecto a lo que hará en los próximos días, dado a que podría llevar a cabo las negociaciones con el Millonario o con cualquier otro equipo, el futbolista de 30 años confesó que “ahora voy a descansar, disfrutar y ver lo que depara. Obvio que uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero la verdad es que no sé lo que voy a hacer”. ¿Fue un guiño o seguirá jugando en Europa?