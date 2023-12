Luego de haber logrado el pase a semifinales de la Copa de la Liga, y mientras se dan los preparativos para dicho partido ante Rosario Central que se dará este sábado 9 de diciembre en Córdoba, en River las noticias de este martes 5 de diciembre estuvieron rodeadas de alertas respecto al mercado de pases. Enterate de todo acá.

Mammana y Palavecino podrían emigrar rumbo a otros equipos argentinos

Tanto el defensor como el volante no tienen minutos regulares en River y por eso, podrían emigrar en el próximo mercado de pases. Ante esta posibilidad, ya han aparecido interesados dentro del fútbol argentino. Por Emanuel Mammana trascendió el interés de Belgrano de Córdoba, Talleres y San Lorenzo, y por Palavecino también se fijó el “Ciclón”, quien a su vez estaría buscando a Tomás Galván y Cristian Ferreira.

Ruberto y una inesperada frase sobre su futuro en River

Agustín Ruberto viene de hacer historia en Indonesia. Aunque el cuarto lugar obtenido en el Mundial Sub 17 le dejó sabor a poco al equipo dirigido por Diego Placente, el delantero de River se adjudicó la Bota de Oro por los ocho tantos que lo convirtieron en el máximo artillero del certamen, algo que nunca antes había sucedido con un futbolista de la Selección Argentina en la categoría.

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, a medida que acumulaba goles en su registro personal, se avanzó que en River ya se había tomado la decisión de hacer parte de la pretemporada del primer equipo a cargo de Martín Demichelis, que se realizará en los Estados Unidos, al delantero que todavía no hizo su estreno en Primera División.

En su retorno al país desde tierras asiáticas, sin embargo, Ruberto dijo no haber tenido todavía ninguna comunicación del club al respecto. “Por ahora no me llegó nada. Estoy esperando que me digan”, manifestó el futbolista ante la consulta, ni bien arribó al Aeropuerto de Ezeiza.

Chelsea se tienta con tres joyas de River

Las buenas producciones de las joyas de River en el Mundial sub 17 no solo le valieron a los futbolistas de millonarios el reconocimiento en el país y la posibilidad de ilusionarse con ganar rodaje en 2024 a las órdenes de Martín Demichelis, sino que además les supuso el interés de importantes equipos en Europa.

En las últimas horas trascendió que desde Chelsea siguen con especial atención no solo a Ruberto y Echeverri, sino también a una tercera joya del Millonario y la Selección Sub 17 como Ian Subiabre. Y si bien esto no se tradujo en ningún tipo de oferta ni gestión iniciada con el club, sí deja en evidencia que seguirán al detalle su progresión.

“Se entiende que el Chelsea está preparado para igualar cualquier oferta que se ofrezca para el trío, habiendo mostrado ya su voluntad de gastar mucho dinero en jóvenes prospectos con el fichaje por 17 millones de libras del ecuatoriano Kendry Paez, de 16 años”, avanzó el portal 90Min Football.

Además, desde el viejo continente afirmaron que Manchester City sigue de cerca a Subiabre y al Diablito Echeverri.

Futuro incierto: por qué Montiel DEBE volver a River

El préstamo de Gonzalo Montiel al Nottingham Forest parecía la mejor opción. El lateral derecho iba a poder encontrar la continuidad tan deseada y, de yapa, en una liga top como la Premier League. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y hasta puede volver a Sevilla antes de tiempo.