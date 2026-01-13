Los 10 millones de euros que alejaron a Santino Andino de River: será nuevo jugador de Panathinaikos

Se terminó la novela. Santino Andino, uno de los jugadores por los que Marcelo Gallardo más pujó para que se convierta en refuerzo de River, finalmente no seguirá en Argentina y se marchará rumbo a Grecia para ser la cara nueva del Panathinaikos.

A pesar de los deseos de Godoy Cruz de ser socios con el Millonario al repartirse un 50% del pase para cada uno de los clubes, el gigante griego ofertó 10 millones de euros por su ficha, algo que convenció a los mendocinos para que Andino termine marchándose al viejo continente.

Panathinaikos ofreció 10 millones por el 70% del pase de Santino Andino en su última propuesta, y luego de un puñado de horas desde que la misma llegó a tierras mendocinas, finalmente se llegó a un acuerdo.

Luego de los intentos por Gianluca Prestianni, Tadeo Allende y Maher Carrizo, el juvenil de la Selección Argentina sub 20 era una de las alternativas que manejaba Gallardo para reforzar River. Pese a los intentos de parte del club de Núñez, la operación colapsó y Andino será refuerzo de Panathinaikos, donde se encontrará con argentinos como Lucas Chaves, Daniel Mancini y Vicente Taborda.

Santino Andino se irá en las próximas horas rumbo a Grecia, y firmará contrato por cuatro temporadas en el combinado ateniense que juega Europa League esta temporada.

Los números de Andino en Godoy Cruz

Santino Andino acumula 5 anotaciones al cabo de 33 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza.

Cómo sigue el mercado de pases de River

A River se le cayeron dos refuerzos en las últimas horas. Además de Andino, Maher Carrizo le dijo que no al Millonario y tampoco se sumará al club de Núñez en este mercado de pases. A diferencia del extremo de Godoy Cruz, que se irá rumbo a Europa, Maher se quedará en Vélez.

En lo que respecta a negociaciones abiertas de River, Jhohan Romaña está al caer como refuerzo para la defensa, y aún es un misterio si buscarán o no una alternativa para la zona ofensiva. Por lo pronto, las altas confirmadas son tres: Aníbal Moreno, Matías Viña y Fausto Vera.