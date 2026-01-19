En River no cayó nada bien la decisión de Santino Andino. El club de Núñez y Godoy Cruz llegaron a un acuerdo para que el futbolista se ponga la banda, pero el extremo dilató la situación lo más posible a la espera de una oferta del fútbol europeo. Es cierto que cada uno debe definir qué quiere hacer con su carrera y su futuro, pero en Núñez no esperaban tantas idas y vueltas.

Pasaron días y días hasta que llegó la tan esperada oferta del fútbol europeo. Panathinaikos de Grecia desembolsó 10 millones de euros por el 70% del pase de Santino Andino. Godoy Cruz, que prefería ser socio de River, tuvo que aceptar la propuesta ya que el jugador se había plantado. Además, el monto era acorde a lo que esperaba el club mendocino.

Presentación y presencia de hinchas de River

Panathinaikos utilizó sus redes sociales para presentar a Santino Andino como nuevo refuerzo. Tanto en Instagram, como en X y Facebook hubo comentarios de hinchas de River. En líneas generales, los hinchas del Millonario expresaron que no podían comprender cómo eligió ese equipo de una liga menor teniendo la oportunidad de llegar a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Andino fue presentado en su nuevo club. (Foto: Prensa Panathinaikos).

¿Cómo fue el mercado de pases de River?

River tuvo varias negociaciones abiertas en este mercado de pases, pero finalmente se quedó con las incorporaciones que hizo en el comienzo del mismo: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Tanto Santino Andino, Jhohan Romaña y Maher Carrizo fueron operaciones que no se pudieron concretar por diversos motivos.

ver también Con chicana a Boca y tres referentes de River entre los invitados, así festejó Gallardo su cumpleaños

Los hinchas de River vs. Andino en las redes de Panathinaikos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE