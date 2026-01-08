Es tendencia:
River Plate

El motivo por el que Godoy Cruz acerca a Santino Andino a River

El presidente de Godoy Cruz no solo confirmó que rechazaron la oferta de Panathinaikos, sino que brindó detalles de las negociaciones con River.

Por Julián Mazzara

Santino Andino podría irse de Godoy Cruz a River.
© Prensa Godoy CruzSantino Andino podría irse de Godoy Cruz a River.

Hace tiempo que comenzó la negociación entre River y Godoy Cruz por Santino Andino, quien tiene muchas ofertas para salir en este mercado de pases tras lo que fue el descenso del elenco mendocino que, a partir de la temporada 2026, disputará la Primera Nacional.

A lo largo de las últimas horas, el presidente Jorge Mansur negó que Panathinaikos realizara una oferta que satisficiera los intereses del Tomba, y brindó los motivos por el que desde el Millonario están muy cerca de quedarse con el extremo de 20 años.

Llegamos a un acuerdo con River y con Santino Andino, con ambas partes está todo acordado. A Godoy Cruz le conviene quedar como socio de River ante una futura venta“, manifestó el mandamás por medio de una entrevista con TyC Sports.

Tras revelar que buscan sellar el acuerdo con el Millonario, apuntó de lleno contra la representación del futbolista que vistió la camiseta de la Selección Argentina Sub 20: “A los chicos a veces les prometen cosas que no son ciertas, y esos factores externos complican todo. Solo falta concluir la parte del jugador, que calculo que la definirán rápidamente”, exclamó.

Santino Andino en Godoy Cruz. (Prensa Godoy Cruz)

Santino Andino en Godoy Cruz. (Prensa Godoy Cruz)

“Al chico le dicen que hay ofertas, y llegaron a Godoy Cruz, pero no queremos desprendernos de todo el pase. La oferta que hicieron desde Panathinaikos fue rechazada“, amplió. Pero no terminó allí, ya que Mansur se encargó de confirmar el accionar de los griegos y de Roc Nation Sports Brazil, la agencia que representa a Andino: “Ellos primero hicieron la propuesta y luego se comunicaron conmigo. Pero nosotros decidiremos quién será el socio a futuro, queremos que sea River“.

Sobre el final de la entrevista, el empresario mendocino negó rotundamente la supuesta frase del atacante, quien habría expresado que no quería llegar al elenco de Marcelo Gallardo: “El jugador nunca nos manifestó que entre Godoy Cruz y River prefería quedarse en Mendoza. Sí iba a quedarse a jugar en la Primera Nacional en caso de que no se hiciera el pase a River”, sostuvo.

River lo cedió a préstamo, jugará la Copa Libertadores y cuestionó una decisión de Gallardo: “No nos tuvo en cuenta”

River lo cedió a préstamo, jugará la Copa Libertadores y cuestionó una decisión de Gallardo: “No nos tuvo en cuenta”

Sede definida para el debut de River en la Copa Argentina 2026

Sede definida para el debut de River en la Copa Argentina 2026

El mercado de pases de River

En el inicio de la pretemporada el Millonario lleva tres refuerzos abrochados, debido a que Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya se encuentran entrenando junto al resto del plantel en San Martín de los Andes, a la espera de los primeros amistosos en Uruguay. 

Por otro lado, el club tiene otros puestos para reforzar. Uno de ellos es la zaga central, donde se cayeron las negociaciones por Jhohan Romaña y averiguaron por Marco Di Césare, quien no llegará porque Racing no lo vende. El otro es el centrodelantero, aunque todavía no hay nombres en carpeta ni negociaciones formales.

DATOS CLAVES

  • Jorge Mansur confirmó el acuerdo entre Godoy Cruz y River por Santino Andino.
  • El Tomba busca ser socio de River conservando parte del pase para una futura venta.
  • Godoy Cruz rechazó oficialmente la oferta realizada por Panathinaikos por el extremo de 20 años.
julián mazzara
Julián Mazzara

