Los 4 jugadores de River que Marcelo Gallardo bajó a Reserva de cara al partido contra Vélez

Por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River visita a Vélez en el Estadio José Amalfitani con el objetivo de sumar una victoria que le permita asegurar su clasificación a octavos de final, y también seguir con vida en la lucha por el último cupo a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

De cara a este partido, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, tomó una particular decisión, debido a que bajó a cuatro futbolistas del plantel profesional para sumar minutos en la Reserva de Marcelo Escudero, que se enfrentará a Tigre como local por los octavos de final del certamen.

Los mismos son los mediocampistas Agustín De La Cuesta y Juan Cruz Meza, más los delanteros Juan Bautista Dadín y Agustín Ruberto. Estos cuatro se encontraban entrenando con el primer equipo, pero al no ser convocados en los últimos compromisos, bajaron para seguir con ritmo.

A pesar de esto, no están descartados para visitar a Vélez en Liniers. En caso de tener un buen partido ante el Matador de Victoria, podrían meterse en la convocatoria de Gallardo, debido a que recién dará la lista de concentrados luego del entrenamiento del próximo sábado.

Por otro lado, los mediocampistas Thiago Acosta y Agustín Obregón, quienes habitualmente juegan en la Reserva, no fueron convocados para este duelo, debido a que Gallardo los subió al primer equipo, por lo que cuentan con chances de ser convocados nuevamente.

Mientras tanto, Gallardo se encuentra trabajando en definir al equipo titular para visitar al Fortín, con por lo menos seis bajas, debido a que no estarán Facundo Colidio, Maximiliano Meza (ambos lesionados), Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda (convocados a sus selecciones), como tampoco los suspendidos por acumulación de amarillas, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

Además de esto, Gonzalo Montiel podría sumarse a las bajas. El lateral derecho volvió a sufrir una molestia en la rodilla que se esguinzó previo al Superclásico contra Boca, por lo que sería resguardado y en su lugar ingresaría Fabricio Bustos, quien jugó ante Gimnasia de La Plata.

La posible formación de River para enfrentar a Vélez

El equipo de Gallardo saldría a la cancha con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez o Cristian Jaime; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

