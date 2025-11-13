A 20 años del destrato de Marcelo Gallardo, un ídolo de River lo respaldó tras perder el Superclásico: “Gran entrenador”

Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, estuvo en el foco de las críticas por parte de los hinchas, debido a que estos no quedaron conformes tanto con el planteo inicial en La Bombonera, como tampoco con las variantes que realizó.

Ante estas críticas, Reinaldo Merlo, ídolo del Millonario y quien tuvo un encontronazo con el ‘Muñeco’ hace casi 20 años, habló con el stream de Picado TV. Allí, elogió al entrenador del elenco de Núñez y se mostró convencido de que podrá revertir la situación de cara al cierre de la temporada.

“No tengo dudas de que Gallardo lo va a revertir, es un gran entrenador”, explicó Mostaza para bancar al DT de River, ya que está atravesando una mala racha futbolística, en la que su equipo perdió en ocho de las últimas 11 presentaciones y quedó complicado de cara a la clasificación a la Libertadores.

Además, dejó una crítica para los jugadores del Millonario, debido a que estos no están mostrando un buen rendimiento en el campo de juego. “Hay que defender la camiseta de River a muerte”, fue su mensaje conciso para el plantel del elenco de Núñez.

Por otro lado, reveló que pensó que Enzo Pérez iba a ser titular en el Superclásico, debido a la importancia que tenía este partido para las aspiraciones del equipo. “Pensé que iba a jugar el domingo, pero eso depende del entrenador”, afirmó al respecto.

El destrato de Gallardo a Mostaza Merlo

A principios de 2006, hubo un encontronazo entre Gallardo y Mostaza. En aquel entonces, el ‘Muñeco’, referente del plantel, se plantó para realizarle un planteo al entrenador de River, ya que no estaban conformes con el nivel futbolístico del equipo y el estilo de juego.

Como consecuencia de este conflicto, en medio de la pretemporada del Millonario, Mostaza tomó la decisión de dejar su cargo como entrenador del club. Luego de esto, asumió Daniel Passarella como nuevo DT para iniciar un nuevo año futbolístico.

La banca de Mostaza Merlo a Kevin Castaño

Más allá de bancar a Gallardo a pesar del mal momento que atraviesa su equipo, Merlo también habló sobre Kevin Castaño, debido a que el mediocampista colombiano es uno de los más criticados por el hincha, ya que a lo largo de la temporada su rendimiento no estuvo a la altura.

“A Castaño le falta adaptarse a River, pero tiene condiciones”, fueron las palabras de ‘Mostaza’ para defender al mediocampista que no estará disponible para el encuentro ante Vélez, debido a que fue convocado para jugar dos amistosos con la Selección Colombia.

