River Plate

Los hinchas de River apuntaron contra un titular tras la victoria en el amistoso contra Millonarios: “Momia”

El futbolista no tuvo un buen rendimiento y en las redes sociales se lo hicieron saber.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de River ante Instituto.
Los hinchas de River ante Instituto.

En la primera prueba de la pretemporada, en el Estadio Gran Parque Central, con gol de Gonzalo Montiel de penal, River venció a Millonarios por 1 a 0 en un encuentro en el que Marcelo Gallardo le dio minutos a 18 futbolistas de su plantel para que sumen rodaje. 

A lo largo de los 90 minutos del partido, los fanáticos del elenco de Núñez compartieron sus opiniones en las redes sociales. Allí, además de elogiar el rendimiento de algunos jugadores, criticaron el nivel que mostraron otros futbolistas, debido a que no cumplieron con las expectativas.

Uno de los principales apuntados fue Sebastián Driussi. El delantero estuvo poco más de 70 minutos en cancha hasta que fue reemplazado por Agustín Ruberto, y en los mismos no tuvo un buen desempeño, así como tampoco le quedó una oportunidad clara para convertir. 

Es por eso que en las redes sociales el delantero que regresó desde Austin FC a principios del año pasado fue tendencia y criticado. Cabe destacar que el rendimiento que tuvo en el cierre de 2025 tampoco convenció a los hinchas de River, y es por eso que también apuntaron contra él.

“Estaba en cancha Driussi?”, “Driussi es una momia”, “Driussi sigue en Miami”, “Que malo sos Driussi”, “A Driussi no le da para jugar en River”, “Hoy por hoy Driussi es el peor jugador del mundo”, “Driussi nunca más”, fueron algunos de los comentarios criticando al delantero del Millonario. 

Las críticas a Sebastián Driussi

ver también

Mientras River llegó a un acuerdo con Vélez, Maher Carrizo está en el radar de un campeón de Champions League

En síntesis 

  • River Plate venció 1-0 a Millonarios con gol de Gonzalo Montiel de penal.
  • El entrenador Marcelo Gallardo utilizó un total de 18 futbolistas durante el partido.
  • Sebastián Driussi jugó 70 minutos antes de ser reemplazado por Agustín Ruberto.
Marco D'arcangelo

german garcía grova

toti pasman

