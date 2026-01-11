Con vistas hacia lo que será un 2026 muy movido entre todas las competiciones oficiales, este domingo River enfrenta a Millonarios por un amistoso de pretemporada. El partido que se disputa en el Gran Parque Central de Montevideo, comienza a partir de las 21 horas y es transmitido por la plataforma digital Disney+ Premium, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
River vs. Millonarios EN VIVO y ONLINE vía Disney por el amistoso de pretemporada 2026: minuto a minuto
El equipo de Marcelo Gallardo pone primera frente al conjunto colombiano de cara a las inminentes competiciones oficiales.
Radamel Falcao, la figura de Millonarios
El experimentado delantero colombiano extendió su contrato con Los Azules y dirá presente ante River.
Millonarios, el próximo rival de Boca
Este miércoles 14 de enero, el Xeneize recibirá a los colombianos en La Bombonera en la disputa por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que dirigió a ambos equipos.
Los 3 refuerzos de River, presentes
Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña dirán presente en el Gran Parque Central, aunque está en duda la presencia del lateral izquierdo dentro del campo de juego.
River, sin sus arqueros principales
Tras la reciente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central y las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, el conjunto de Núñez saldrá a la cancha con un guardameta juvenil.
Posibles formaciones de River y Millonarios
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.
Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Radamel Falcao.
Palabra autorizada