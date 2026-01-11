Es tendencia:
River Plate

River vs. Millonarios EN VIVO y ONLINE vía Disney por el amistoso de pretemporada 2026: minuto a minuto

El equipo de Marcelo Gallardo pone primera frente al conjunto colombiano de cara a las inminentes competiciones oficiales.

Radamel Falcao, la figura de Millonarios

El experimentado delantero colombiano extendió su contrato con Los Azules y dirá presente ante River.

Falcao en su anterior paso por Millonarios (EFE).
Millonarios, el próximo rival de Boca

Este miércoles 14 de enero, el Xeneize recibirá a los colombianos en La Bombonera en la disputa por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al entrenador que dirigió a ambos equipos.

Los 3 refuerzos de River, presentes

Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña dirán presente en el Gran Parque Central, aunque está en duda la presencia del lateral izquierdo dentro del campo de juego.

River, sin sus arqueros principales

Tras la reciente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central y las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, el conjunto de Núñez saldrá a la cancha con un guardameta juvenil.

Posibles formaciones de River y Millonarios

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Radamel Falcao.

Por Nahuel De Hoz

Gonzalo Montiel y Radamel Falcao García, protagonistas de River y Millonarios.
© GettyGonzalo Montiel y Radamel Falcao García, protagonistas de River y Millonarios.

Con vistas hacia lo que será un 2026 muy movido entre todas las competiciones oficiales, este domingo River enfrenta a Millonarios por un amistoso de pretemporada. El partido que se disputa en el Gran Parque Central de Montevideo, comienza a partir de las 21 horas y es transmitido por la plataforma digital Disney+ Premium, aunque podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

