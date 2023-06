Los hinchas de River NO PERDONARON a un titular y lo LIQUIDARON: "Ya no está al nivel"

River derrotó a The Strongest, se clasificó a los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores, y ahora deberá aguardar a que se lleve a cabo el sorteo correspondiente para conocer a su próximo rival en el certamen internacional.

El rendimiento de los comandados por Martín Demichelis, a nivel general, fue alucinante. En todo momento atosigaron a su rival, no lo dejaron pensar y buscaron lastimarlo. Si bien el resultado fue favorable y le sirvió para lograr el objetivo, no coincidió con la cantidad de situaciones de peligro que provocó.

A pesar de la felicidad por la victoria, los fanáticos de River no pudieron escaparle a las críticas por el pobrísimo nivel que presentó uno de los habituales titulares. Si bien los bolivianos tuvieron grandes situaciones de gol en la primera mitad, Franco Armani respondió con creces. Y la responsabilidad cayó en un sector de la defensa.

“Me duele muchísimo el nivel de Milton Casco, uno de mis referentes. Realmente me niego a soltarle la mano aunque sé que ya no está al nivel para ser lateral de River” , escribió uno de los tantos fanáticos que se encargó de cuestionar el rendimiento del ex futbolista de Newell’s Old Boys.

Hace tiempo que Casco viene siendo muy cuestionado por todos los fanáticos del Millonario, que no logran entender el motivo por el que Martín Demichelis continúa eligiéndolo. Si bien no quieren que se marche de la institución por todo lo que le dio, entienden que ya no está en condiciones de ser titular. ¿Qué dirá el DT?