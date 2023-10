River Plate tiene, probablemente, el plantel más rico de la máxima categoría del fútbol argentino. Esto pese a que el equipo comandado tácticamente por Martín Demichelis quedó prematuramente eliminado tanto de la Copa Argentina como de la CONMEBOL Libertadores. Además, muchos nombres propios se colocan cedidos a préstamos en otros equipos del ámbito doméstico y también del extranjero.

Así las cosas, el equipo Millonario, que es protagonista en la presente edición de la Copa de la Liga Profesional, ya comenzó a pensar en el próximo mercado de pases y en el armado de la plantilla para 2024. En medio de ese panorama, varios de esos jugadores que están cedidos en otras instituciones tienen la obligación de regresar a la institución del barrio porteño de Núñez.

No es un detalle menor que, en total, son 18 los jugadores que siguen perteneciendo a River pero que están jugando en otros equipos. Pero, por diversos motivos relacionados con prolongaciones de esos préstamos, opciones de compra y demás, solamente son seis los que, de no mediar imprevistos, tienen que retornar a la escuadra de Demichelis, aunque resta ver si serán tenidos en cuenta o no por el cuerpo técnico.

Primero y principal, hay dos jugadores que tienen que retornar y que no entran en los planes de Demichelis. Uno de ellos es Alex Vigo, lateral derecho que está defendiendo la camiseta de Estrella Roja de Serbia y que no le interesa al entrenador. El otro es Augusto Batalla, que, más allá de la finalización del préstamo, tiene grandes chances de ser transferido definitivamente a San Lorenzo de Almagro.

Paralelamente, Franco Petroli, arquero que se marchó a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto, viene exponiendo un rendimiento general muy positivo en la entidad de la provincia de Córdoba y podría ser tenido en cuenta por el director técnico. Una situación similar atraviesa Tomás Galván, volante ofensivo que explotó en Colón de Santa Fe, convirtiéndose en una de las figuras del equipo de Néstor Gorosito.

Por otro lado, Cristian Ferreira es muy tenido en cuenta en Newell’s Old Boys de Rosario. Y, si bien tiene que regresar, todo indica que el elenco Leproso hará una oferta para adquirir sus servicios definitivamente o para extender su préstamo. A su vez, Flabián Londoño Bedoya, a préstamo en Arsenal de Sarandí, no seguiría en el Viaducto dado su descenso pero sería prestado a otro equipo de la máxima categoría o del exterior.

En tanto, los otros dos jugadores que están a préstamo pero que no deben volver todavía son Manuel Guillén (Godoy Cruz de Mendoza), Robert Rojas (Tigre), José Paradela (Tigre), Felipe Peña Biafore (Lanús), Franco Alfonso (Huracán), Franco Paredes (Sarmiento de Junín), Elías López (Arsenal de Sarandí), Tomás Lecanda (Argentinos Juniors), Tomás Castro Ponce (Atlético Tucumán), Esteban Fernández (Newell’s Old Boys), Kevin Colli (Athletico Paranaense) y Lautaro Godoy (Athletico Paranaense).

+ ¿Cuándo vuelve a jugar River?

Por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, River recibirá a Independiente el miércoles 25 de octubre a las 21 horas.

+ El posible equipo de River para recibir a Independiente

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Ignacio Fernández, Esequiel Barco, Manuel Lanzini; Salomón Rondón o Miguel Borja.