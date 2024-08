Los seis jugadores de los que prescindiría River: "Si es por Gallardo, no quiere trabajar con un plantel tan grande"

Con el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador para reemplazar a Martín Demichelis, quien ya se vinculó a Rayados de Monterrey, River inició gestiones en el mercado de fichajes como si recién iniciara y no hubiesen llegado con anterioridad un total de cinco refuerzos: Jeremías Ledesma, Felipe Peña Biafore, Federico Gattoni, Franco Carboni y Adam Bareiro.

Durante la incipiente gestión del Muñeco, El Millonario incorporó también a Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza. Solo restan detalles para hacer lo propio con Marcos Acuña, quien ya se realiza los exámenes médicos que permitirán proceder a la firma de su contrato con el club, y todavía quedan algunos frentes abiertos cuando restan solo tres días para el cierre del mercado.

Más allá de las cinco bajas del plantel que hubo con la salida de Esequiel Barco, Ezequiel Centurión, Andrés Herrera, David Martínez y Agustín Palavecino; la sensación es que quedó confeccionado un plantel demasiado largo, más de lo que le gusta al propio entrenador para trabajar de manera ideal.

“Hay que ser cautos con el tema de los nombres y ver cómo se maneja River en ese sentido. Pero la realidad es que hay un plantel multitudinario y si le dan a elegir a Gallardo, con un plantel tan grande no quiere trabajar. La pregunta es cómo hacen los dirigentes para acordar no quedar tan mal parados por lo que se hizo en la primera parte del mercado de pases. Si es por Gallardo, no va a tener reparos y hay futbolistas que probablemente hoy tengan la puerta abierta para irse“, detalló Juan Cortese en TyC Sports.

Nicolás Fonseca es uno de los futbolistas de los que Gallardo decidiría prescindir.

Los seis jugadores de los que River puede prescindir

“Si yo me llamara Federico Gattoni, Franco Carboni o Nicolás Fonseca estaría preocupado”, señaló Juan Cortese para hacer referencia a tres jugadores del actual plantel de River con los que Gallardo no tendría intenciones de contar. El mayor problema en ese sentido es que los dos primeros llegaron en el presente mercado de fichajes.

Pero hay otros tres jugadores de los que el DT podría prescindir, si no se logra en el presente mercado de fichajes, una vez que finalice el año. Entre ellos, sorprende el nombre de Manuel Lanzini, quien llegó desde la Premier League a mediados del año pasado y nunca pudo entregar la versión futbolística que se esperaba de él. Siempre según el periodista de TyC Sports, esa lista de prescindibles se completaría con los nombres de Sebastián Boselli y Ramiro Funes Mori, este último protagonista de años de gloria junto a Gallardo.

¿Cuándo cierra el libro de pases en el fútbol argentino?

Ya sea para concretar nuevas incorporaciones como para dar lugar a más salidas que permitan moldear un plantel con un número de futbolistas más cercano al que Marcelo Gallardo tiene como ideal (menos de 30), River sabe que la fecha límite es el jueves 22 de agosto, día para el que se confirmó el cierre del libro de pases en el fútbol argentino.