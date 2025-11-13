Manuel Lanzini: del paso fallido por River y el gol que le dio vida a la posibilidad de dejarlo sin Copa Libertadores 2026

River se juega más que tres puntos el próximo domingo ante Vélez. Los de Marcelo Gallardo visitarán a los de Guillermo Barros Schelotto con la misión de sellar su clasificación a los playoffs y también a la Copa Libertadores 2026, aunque para eso dependerá del resultado de Argentinos Juniors. Quien vivirá un partido especial es Manuel Lanzini, quien se marchó de Núñez hace apenas unos meses y llegó al Fortín.

Un paso con más críticas que elogios por River

Manuel Lanzini regresó a River a mediados de 2023, tras quedar libre de West Ham, pero el haber especulado con otras opciones hizo que llegue sin pretemporada y eso lo sintió. En su primer semestre no tuvo buenos rendimientos en el marco de un equipo que no se destacaba. Ya para 2024 tuvo algunas lesiones y perdió la titularidad.

En 2025 no logró revertir la situación, sumó algunos minutos, pero lejos estuvo de ser el jugador importante que se pensó que podía ser. A mediados de año, tras volver del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo le informó que no sería tenido en cuenta.

El gol que marcó su segundo paso por River

El segundo ciclo de Manuel Lanzini por River estuvo marcado por un gol: ante Boca en la Copa de la Liga 2024. El 21 de septiembre el Millonario visitó al Xeneize con mayoría de suplentes, se plantó en La Bombonera y lo ganó 1 a 0 con un tanto de Manu.

Manuel Lanzini tras marcarle a Boca en 2024. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Vélez y River

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Thiago Silvero, Matías Pellegrini, Aaron Quirós; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Francisco Pizzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¿Qué tiene que pasar para que River entre a Libertadores 2026?

River llegó a la última fecha de la temporada regular fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 ya que se encuentra cuarto en la tabla general, aunque todavía puede revertirlo. En caso de ser campeón del Clausura se metería directamente a fase de grupos.

Por otro lado, si le gana a Vélez -debe esperar que Argentinos Juniors no sume de a tres- y allí quedaría tercero, en la zona de repechaje, aunque si Rosario Central o Boca salen campeones del torneo local liberarán un cupo en la anual y el Millonario ingresaría desde fase de grupos.

