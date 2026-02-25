Guillermo Barros Schelotto repudió la salida de Marcelo Gallardo de River: “No la comparto”

Tras la derrota ante Vélez Sarsfield el último domingo, Marcelo Gallardo decidió ponerle fin a su segundo ciclo como entrenador de River Plate. A través de un video en las redes sociales del club, el Muñeco hizo el anuncio oficial, donde comunicó que dirigirá este jueves su último partido ante Banfield.

A pocas horas de la despedida del DT ante el público del Millonario en el Estadio Monumental, Guillermo Barros Schelotto, el último entrenador que le ganó y profundizó su mala racha, se refirió a la decisión de Gallardo en el comienzo de esta semana.

El Mellizo, entrenador del Fortín, respaldó a quien fuera su compañero en la Selección Argentina y con quien demuestra una buena relación a pesar del enfrentamiento en la final de la Copa Libertadores 2018. Pero también lanzó un dardo para la dirigencia del club de Núñez.

“No tengo nada que decir. Es una situación que se vive en el fútbol argentino. Les ha pasado a otros entrenadores. Ya lo dije el fin de semana pasado, que se hablaba de esta situación, era algo que podía pasar, les pasa a todos. Quizás impacta más en él porque era la primera vez que le pasaba en River”, minimizó Guillermo.

Y siguió con una crítica: “Lamento la situación. No la comparto, porque tienen que tratar de respetar los contratos, de un lado y del otro. No quiero ser dictador de una sentencia, que si echan al técnico me enojo o si el técnico se va está mal. Cada uno hace lo que quiere, cada club tiene sus decisiones. Es fútbol, nada más”.

“Se le dio así a Gallardo en esta situación. Lo lamentás porque lo conozco, porque fuimos compañeros en la selección. Nada más. Muchas veces se da esta situación y no hay que darle tanta importancia”, insistió el DT.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Con bajas sensibles y algunas sorpresas, la última lista de convocados de Marcelo Gallardo en River

Datos clave