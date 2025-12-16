Es tendencia:
Los 6 jugadores que se fueron de River con Gallardo en 2025 y fueron campeones en sus nuevos clubes

El Muñeco tuvo que tomar decisiones importantes a comienzos y a mediados de 2025 con algunos futbolistas relevantes.

Por Lautaro Toschi

Leandro González Pirez
Fue un muy mal 2025 para River en lo que respecta a lo deportivo. Los de Marcelo Gallardo no solamente no pudieron ganar ninguno de los certámenes que jugaron, además en lo que respecta al rendimiento general del equipo, nunca encontró la regularidad esperada.

Marcelo Gallardo tuvo que tomar decisiones importantes en las épocas de mercados de pases. En el comienzo de año se desprendió de algunos jugadores de peso, en el de julio -tras la participación del equipo en el Mundial de Clubes- hizo lo mismo y también le tocó hacerlo en diciembre, cuando les comunicó a los jugadores que terminaban sus contratos –Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Casco y Borja- que no sería considerados.

Entre los futbolistas que dejó ir tanto en el mercado de pases de comienzos de año como en el de mitad, hubo seis de ellos que fueron campeones con sus nuevos equipos, algunos con más protagonismo que otros.

González Pirez y Funes Mori

El pasado sábado, Estudiantes de La Plata superó a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura. En el plantel del pincha se encuentran dos de los futbolistas que dejaron River en este 2025: se trata de Leandro González Pirez y Ramiro Funes Mori. Ambos tendrán la oportunidad de sumar un nuevo título el próximo sábado cuando se enfrenten a Platense por el Trofeo de Campeones.

Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro

Otros dos futbolistas que se marcharon de River este año -ambos lo hicieron luego del Mundial de Clubes- fueron Manuel Lanzini y Rodrigo Aliendro, que tuvieron su destino en Vélez. Pocas semanas después de haber llegado al Fortín, los de Liniers se consagraron campeones de la Supercopa Argentina al superar por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la cancha de Rosario Central.

Aliendro celebra el título con Vélez. (Foto: Getty).

Santiago Simón y Rodrigo Villagra

También emigraron de River en este 2025 Santiago Simón y Rodrigo Villagra. El mediocampista por derecha llegó a Toluca y el último fin de semana fue campeón de la Liga MX al superar por penales -Simón convirtió en la tanda- a Tigres. Por su parte, Villagra -de poca participación- fue campeón de la Copa de Rusia con el CSKA de Moscú.

Santiago Simón. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo decidió no renovar a Enzo Pérez, Nacho, Pity, Casco y Borja.
  • González Pirez y Funes Mori ganaron el Torneo Clausura con Estudiantes tras irse.
  • Lanzini, Aliendro, Simón y Villagra obtuvieron títulos en Vélez, Toluca y CSKA.
