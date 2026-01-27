Marcelo Gallardo definió a los 23 convocados de River para enfrentar a Gimnasia por el Torneo Apertura

Por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata con el objetivo de hacer su estreno como local de la mejor manera y así seguir con puntaje perfecto en el certamen.

De cara a este compromiso, luego de la última práctica, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo dio la lista con los 23 jugadores convocados que quedarán concentrados y estarán a su disposición para iniciar su camino en condición de local en la competencia local.

Con respecto a los citados que vencieron a Barracas Central en el debut, solamente hay una novedad, ya que repite a 23 jugadores y quedó fuera de la convocatoria el juvenil Cristian Jaime, quien fue suplente contra el Guapo y no ingresó.

Los convocados de River ante Gimnasia.

Por otro lado, luego de superar un cuadro de gastroenteritis que lo marginó del primer compromiso oficial de la temporada, el colombiano Kevin Castaño entrenó a la par de sus compañeros y es por eso que ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

Además, Franco Armani volvió a quedar fuera de la nómina. A pesar de que se recuperó del desgarro que sufrió en la pretemporada, el arquero ahora tiene una lesión en el talón y es por eso que no podrá regresar al arco en este encuentro ante el Lobo.

Pensando en un posible equipo titular, Gallardo repetiría el mismo XI que venció a Barracas en condición de visitante, aunque aún tiene una duda en el acompañante de Sebastián Driussi. El mismo saldría de Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

La posible formación de River para enfrentar a Gimnasia

El equipo de Marcelo Gallardo saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.

