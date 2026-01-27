Marcelo Gallardo definió a los 23 convocados de River para enfrentar a Gimnasia por el Torneo Apertura

Por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata con el objetivo de hacer su estreno como local de la mejor manera y así seguir con puntaje perfecto en el certamen.
De cara a este compromiso, luego de la última práctica, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo dio la lista con los 23 jugadores convocados que quedarán concentrados y estarán a su disposición para iniciar su camino en condición de local en la competencia local.
Con respecto a los citados que vencieron a Barracas Central en el debut, solamente hay una novedad, ya que repite a 23 jugadores y quedó fuera de la convocatoria el juvenil Cristian Jaime, quien fue suplente contra el Guapo y no ingresó.
Por otro lado, luego de superar un cuadro de gastroenteritis que lo marginó del primer compromiso oficial de la temporada, el colombiano Kevin Castaño entrenó a la par de sus compañeros y es por eso que ocupará un lugar en el banco de los suplentes.
Además, Franco Armani volvió a quedar fuera de la nómina. A pesar de que se recuperó del desgarro que sufrió en la pretemporada, el arquero ahora tiene una lesión en el talón y es por eso que no podrá regresar al arco en este encuentro ante el Lobo.
Pensando en un posible equipo titular, Gallardo repetiría el mismo XI que venció a Barracas en condición de visitante, aunque aún tiene una duda en el acompañante de Sebastián Driussi. El mismo saldría de Facundo Colidio o Maximiliano Salas.
La posible formación de River para enfrentar a Gimnasia
El equipo de Marcelo Gallardo saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas o Facundo Colidio.
