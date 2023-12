River y Rosario Central se verán las caras este viernes 22 de diciembre desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades por el Trofeo de Campeones. Martín Demichelis está ante un gran desafío luego de lo que fue la eliminación ante el Canalla en la semifinal de la Copa de la Liga.

Si bien Martín Demichelis se formó en River y allí hizo sus primeras armas como futbolista profesional, todavía no se ganó el cariño de los hinchas, que son quienes más lo cuestionan tanto en las redes sociales como en las inmediaciones del Monumental cuando el equipo juega de local. Por otro lado, la dirigencia salió a respaldar fuertemente al DT de cara al 2024. En los últimos días tanto Jorge Brito como Enzo Francescoli y Matías Patanian se refirieron a la continuidad del DT y los tres fueron contundentes respecto a su continuidad.

¿Está en duda la continuidad de Demichelis si pierde con Rosario Central?

Si se tiene en cuenta la campana de los dirigentes, hay Martín Demichelis en River para rato. El hincha -mayoritariamente- pareciera que prefiere otro entrenador para el año que viene y una victoria ante Rosario Central no cambiaría su forma de pensar. La realidad es que todo dependerá de Martín Demichelis, quien en las últimas conferencias de prensa se mostró con un tono más firme respecto a algunas preguntas.

Salvo alguna decisión imprevista, Martín Demichelis será el entrenador de River en 2024. De hecho, el oriundo de Justiniano Posse ya piensa en la conformación del plantel de cara al año que viene. Demichelis quiere trabajar con menos jugadores y también darles más oportunidades a algunos chicos que se destacan en Inferiores. Con este panorama, pareciera que el resultado ante Rosario Central no modificaría en absoluto estos planes.

La llegada de Demichelis a River

En octubre de 2022, el mundo River recibió la noticia que no quería: Marcelo Gallardo comunicó que a partir de 2023 no continuaría como entrenador del club. La danza de nombres comenzó, pero la dirigencia tomó la decisión en noviembre de contratar a Martín Demichelis, quien hacía dos décadas no vivía en el país, y rodearlo en su cuerpo técnico de referentes recientes como Javier Pinola y Germán Lux.

Un primer semestre atípico

Probablemente, muy poco en River creían que el post Gallardo iba a ser como fue. En el primer semestre se pudo ver un equipo que en el plano local jugó bastante bien, sobre todo en una racha de ocho partidos ganados de manera consecutiva. Esa racha fue determinante para lograr la Liga Profesional con un margen de puntos importantes sobre sus perseguidores.

El contrapunto estuvo en la Copa Libertadores. Es cierto que terminó avanzando a octavos de final, pero las actuaciones en líneas generales -sobre todo fuera del Monumental- no fueron para nada buenas: caída en la altura ante The Strongest, goleada en contra frente a Fluminense en Río de Janeiro y empate apático frente a Sporting Cristal en Lima.

Dos eliminaciones dolorosas que dejaron su huella

Luego de salir campeón de la Liga Profesional, River enfrentó a Talleres por los 16avos de final de la Copa Argentina en Mendoza. Los de Demichelis jugaron un mal partido y terminaron perdiendo 1 a 0, así fue que quedaron eliminados del torneo más federal del país.

Al poco tiempo llegó el turno de enfrentar a Inter de Porto Alegre por los octavos de la Libertadores y se pudo ver la esencia de Demichelis en su primer año en River: un partido de local muy bueno y un planteo opuesto en condición de visitante. Ambos partidos terminaron 2 a 1 -con resultado global de 3 a 3- y todo se definió por penales y los vencedores fueron los brasileños. Allí comenzaron los grandes cuestionamientos a Demichelis por parte de los hinchas.

Mucho plantel para un solo torneo

En el mercado de pases de mitad de año hubo movimientos tanto de bajas como de altas. Probablemente lo más interesante estuvo con los regresos de Lanzini y el Pity Martínez. Pero la conformación del plantel claramente no estuvo bien: quedaron muchos jugadores relegados -como el caso de Echeverri- y solamente había un certamen para disputar. La Copa de la Liga era el gran objetivo de River del semestre y terminó quedando eliminado por penales ante Rosario Central.

Un balance negativo

Martín Demichelis todavía puede revertir su imagen en River y para eso ayudará terminar el año con un triunfo ante Central. Pero más allá de ese resultado, lo que el DT tiene que conseguir es una identidad marcada y mantenerla tanto de local como de visitante. Difícilmente lo consiga si repite las recetas de 2023: muchos cambios de partido a partido, modificaciones durante el partido poco comprensibles y también algunos conflictos internos que nunca ayudan.