Mastantuono preocupa a todo River: no solo lo buscan desde Barcelona

A lo largo de las últimas horas, el mundo River quedó enloquecido. Y no es para menos, ya que después de que Manchester City comprara a Claudio Echeverri, desde FC Barcelona comenzaran a seguir de cerca a Franco Mastantuono.

Si bien no hubo una oferta formal por parte del Blaugrana, en River saben que Mastantuono durará menos que un suspiro, ya que sus condiciones son muy buscadas en Europa. Y no solo por las cualidades futbolísticas: los scoutings también analizan al entorno familiar, cómo se maneja el jugador, si estudia y un enorme listado que lo posicionaron entre las principales opciones del ex equipo de Lionel Messi.

Así como FC Barcelona se interesó en el zurdo nacido en Azul, fue el periodista Mariano Closs quien confesó en ESPN que los scoutings de Manchester United también tienen en su radar al futbolista de 16 años. Sin duda alguna, y más allá de que en River se ponen muy felices por el presente que tiene el futbolista, no quieren perderlo rápidamente.

En el Millonario no quieren atravesar una situación similar a la del Diablito Echeverri, quien decidió no renovar su vínculo por una influencia de su representante y terminó siendo transferido a Manchester City, aunque lo mantuvieron a préstamo hasta fin de año. Por esa misma razón, desde el club de Núñez van con todo por una renovación de quien le anotó su primer gol como profesional a Excursionistasy ahora despierta el deseo de los poderosos del Viejo Continente.

La razón por la que Franco Mastantuono todavía no puede irse de River

Más allá del interés que muestran desde los scoutings que poseen FC Barcelona y Manchester United, la realidad indica que Franco Mastantuono no puede ser vendido. Tiene un contrato que lo une hasta diciembre de 2025 y quiere extenderlo, como mínimo, por una temporada más.

Por otra parte, quieren elevarle la cláusula de rescisión a 40 o 45 millones de dólares. Y como si fuese poco, es menor de edad (tiene 16 años). Por eso mismo, hasta dentro de 2 años no podría ser transferido.

Los números de Franco Mastantuono en River

Tuvo la chance de debutar en 2024, de la mano de Martín Demichelis. Hasta el momento, Franco Mastantuono lleva un total de 8 partidos disputados y 1 gol como profesional.