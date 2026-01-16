Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: se aleja Romaña y qué pasará con Colidio

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 16 de enero, con el foco puesto en el mercado de pases. Jhohan Romaña quedó casi descartado y Ulises Giménez gana terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, qué pasará con Facundo Colidio, Paulo Díaz interesa en Estados Unidos y qué puestos busca reforzar el Muñeco antes del cierre del libro de pases.

Romaña, casi descartado

Jhohan Romaña fue titular en el partido amistoso del Ciclón ante Cúcuta el pasado miércoles y duró 60 minutos en cancha. Mientras tanto, San Lorenzo no respondió la última oferta formal de River, que se plantó en esa cifra y no se moverá, tal como informó Juan Balbi para ESPN.

El Millonario puso sobre la mesa 2,6 millones de dólares por el 50% del pase de Romaña, además de la posibilidad de adquirir el porcentaje restante dentro de tres años o abonar una multa en caso de no hacerlo. La falta de respuesta del club de Boedo pone en riesgo la operación.

Romaña vs. River. (Foto: Getty).

Ulises Giménez, atento a la situación de Romaña

El juvenil de River, que cumplió 20 años el 1 de enero, tenía buenas chances de salir a préstamo para foguearse en otro equipo de Primera División durante 2026. Sin embargo, en caso de confirmarse de Romaña no llegará a Núñez, Giménez podría quedarse en el River Camp.

¿Qué pasará con Colidio?

El futuro de Facundo Colidio es una verdadera incógnita. El delantero perdió terreno en River y ya corre desde atrás ante las presencias de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Además, el Millonario, pese a las negativas de Maher Carrizo y Santino Andino, cuenta con el deseo de incorporar un atacante en este mercado de pases.

Según pudo saber BOLAVIP, por el momento River no recibió ninguna propuesta formal por el también ex futbolista de Inter de Milán, Sint-Truiden de Bélgica y Tigre. Más allá del supuesto interés del país carioca, a las oficinas del Estadio Monumental no llegó ningún comunicado por el propio atacante.

En definitiva, más allá de que todavía no existió una oferta por Colidio, tanto en el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo como en la directiva encabezada por Stefano Di Carlo ven con buenos ojos la posibilidad de desprenderse del delantero en esta ventana de transferencias. Y hay dos explicaciones realmente contundentes.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Desde Estados Unidos buscan a Paulo Díaz

Paulo Díaz podría abandonar el plantel profesional de River a cambio de una suma cercana a los 3 millones de dólares, teniendo en cuenta que supo adquirir el 70 por ciento de su ficha, allá por 2019, por 3.750.000 de la misma moneda. Por otra parte, no es un detalle menor que el defensor tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Si bien no trascendió el club que está interesado en los servicios de Paulo Díaz, todo indica que el chileno oriundo de la ciudad de Santa Cruz se marcharía de River en esta ventana de transferencias. De este modo, el Millonario disfrutaría de una merma considerable en su masa salarial, contando con mayores recursos para buscar refuerzos.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

¿Qué puestos quiere reforzar Gallardo?

A falta de pocos días para el cierre del libro de pases, Marcelo Gallardo busca reforzar el plantel con dos puestos concretos. El Muñeco quiere un marcador central y también un extremo. De hecho, el club de Núñez estuvo cerca de cerrar a Romaña para reforzar la defensa, pero no pudo. De igual manera, lo intentó con Andino y Carrizo para potenciar el ataque por las bandas, pero ambos jugadores optaron por no llegar a River.

