River pierde otro refuerzo: el equipo europeo que le negó la salida a un pretendido por Gallardo

A lo largo de este mercado de pases, donde Marcelo Gallardo solamente sumó tres caras nuevas para el plantel de River, tuvo muchísimas complicaciones para ir detrás de otros jugadores que pudieran llegar y jerarquizar a todo el grupo con el que buscará conquistar la Copa Sudamericana.

Con las salidas de Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Miguel Borja, Milton Casco y Federico Gattoni, el Millonario padeció no poder reforzar al mejor estilo del Muñeco. La economía se acotó y las opciones también. De hecho, a la hora de priorizar un sector del campo, fue detrás de un extremo.

Santino Andino, Tadeo Allende, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni y Maher Carrizo fueron los apuntados por Gallardo. Todos coincidían en un punto: la juventud y el gran poder de reventa. Pero así como en la semana se cayeron las negociaciones con Godoy Cruz y Vélez, ahora fue Benfica quien le indicó a Stefano Di Carlo que el extremo de 19 años no está a la venta.

En un principio, River intentó conseguir un préstamo por Prestianni. Sin embargo, Rui Costa le manifestó que no iba a salir de esa manera al fútbol sudamericano, pero cuando llegó el momento de emitir una oferta por el 50% del pase, los portugueses también la rechazaron. Claro, el entrenador José Mourinho le indicó al juvenil nacido en Ciudadela que será tenido en cuenta y tendrá mayor rodaje para convencerlo. Ahora se ‘romperá el alma’ para conseguirlo y así se meta, de a poco, en la lista de citados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Gianluca Prestianni en Benfica. (Getty Images)

Prestianni quiere sumar rodaje para pelear por un lugar en el Mundial

Hasta que surgió esta información, el jugador deseaba que se concretara su salida rumbo a River, ya que pretendía tener mucho más protagonismo del que tenía en Benfica, para poder meterse en la pelea y así integrar la nómina de futbolistas que disputarán con la Selección Argentina el Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Cruda autocrítica de Galoppo por haberse cruzado con un hincha de River: “Nunca le recriminaría”

ver también La probable formación de River vs. Peñarol, con dos dudas por despejar para Gallardo

Un mes después de destacarse en el último Mundial Sub 20 con el equipo que dirigió Diego Placente y se quedó con el subcampeonato, Prestianni recibió su primer llamado a la mayor de parte de Lionel Scaloni y pudo hacer su debut absoluto en el duelo disputado ante Angola el pasado 14 de noviembre.

Ese llamado le dio al jugador la certeza de ser seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Albiceleste y lo convenció de no resignarse a tener un rol secundario con tal de mantenerse en el fútbol europeo, pues su prioridad de aquí a seis meses es poder disputar su primera Copa del Mundo de mayores.

DATOS CLAVES

Benfica rechazó la oferta de River por el 50% de Gianluca Prestianni .

rechazó la oferta de por el 50% de . José Mourinho confirmó que tendrá en cuenta al extremo de 19 años .

confirmó que tendrá en cuenta al extremo de . Marcelo Gallardo sumó solo tres refuerzos para afrontar la Copa Sudamericana.

Publicidad