Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 5 de enero de 2026, con la mira puesta en la conformación del plantel. Llegó Matías Viña, se esperan novedades por Santino Andino, qué pasará con Tadeo Allende, se aleja Jhohan Romaña y quién es el único héroe de Madrid que todavía no encontró club.

Matías Viña se sumó a River

River, Flamengo y Viña llegaron a un acuerdo de palabra para que la operación se haga efectiva en este mismo mercado de pases y Gallardo pueda tener otro refuerzo interesante para darle inicio a una nueva pretemporada.

En ese sentido, el combinado brasileño, recientemente campeón de la Copa Libertadores de América, liberó a Viña para que pueda jugar en River. No es un detalle menor que el ex jugador de Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth y Sassuolo hizo fuerza para llegar a Núñez.

En lo que respecta a los detalles de la operación, la misma se cerró con el mencionado préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 5 millones de dólares por el 100% del pase, que se volverá obligatoria si Viña disputa el 50% de los partidos durante el 2026.

¿Qué pasará con Andino y Allende?

Según pudo saber Bolavip, el Millonario quiere cerrar a Santino Andino y es por eso que ofrecerá 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. El porcentaje restante del pase permanecería al elenco mendocino, donde dio sus primeros pasos como profesional.

Además, al futbolista buscarán tentarlo con un contrato a largo plazo, debido a que la intención de la institución de Núñez es que firme un contrato por cuatro temporadas, por lo que la fecha de vencimiento del mismo sería el 31 de diciembre de 2029.

En caso de no concretar la llegada de Santino Andino, River acelerará por Tadeo Allende, quien ya dejó en claro que su intención es salir de Celta de Vigo. El Millonario ya lo sondeó, pero todavía no fue a fondo porque espera por Andino.

Nueva oferta por Romaña

River intenta acelerar el trámite con San Lorenzo para poder sumar a Jhohan Romaña a los entrenamientos del plantel de Marcelo Gallardo. Sergio Costantino, presidente transitorio del Ciclón, está abierto a negociar, pero dejó en claro bajo qué términos.

Jhohan Romaña. (Foto: Getty).

Es que Germán García Grova informó este domingo que San Lorenzo rechazó el último ofrecimiento del Millonario, que constó de 2,5 millones de dólares por el 50% de su pase. El equipo de Boedo consideró la cifra como insuficiente y envió otra propuesta.

Según el periodista, el Ciclón pretende 5 millones de dólares para desprenderse del 80% de su ficha. Por el momento, River y San Lorenzo están lejos en cuanto a los montos, pero aún hay mercado por delante, por lo que no hay que descartar que haya acuerdo en las próximas semanas.

El único héroe de Madrid que sigue sin club

Marcelo Gallardo tuvo la difícil tarea de tener que comunicarle a varios jugadores que fueron fundamentales en la primera etapa de su ciclo que no iban a ser tenidos en cuenta para 2026. De los héroes de Madrid que no renovaron su contrato, Nacho Fernández llegó a Gimnasia, Enzo Pérez a Argentinos Junios, Milton Casco a Atlético Nacional de Colombia. El único que no acordó con ningún club hasta el momento es el Pity Martínez.

