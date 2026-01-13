Es tendencia:
Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todas las novedades del Millonario de este martes 13 de enero, con el plantel realizando la pretemporada en Uruguay.

Por Lautaro Toschi

Paulo Díaz podría dejar River
© Getty - imagen creada con GeminiPaulo Díaz podría dejar River

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 13 de enero de 2026, con el foco puesto en el mercado de pases y en la pretemporada en Uruguay. Las dos negociaciones que se cayeron, qué pasará con Jhohan Romaña y qué será del futuro de Paulo Díaz, que quedó relegado en la consideración de Marcelo Gallardo.

Maher Carrizo no jugará en River

River y Vélez habían llegado a un acuerdo por Maher Carrizo. El Millonario estaba dispuesto a desembolsar unos 6 millones de dólares netos por el 50% del futbolista de 19 años. El Fortín había aceptado esa propuesta, pero el jugador fue quien frenó todo porque tiene intenciones de jugar en Europa. Bolavip pudo saber que Feyenoord lo tiene en el radar, aunque todavía no avanzó formalmente por él.

Santino Andino continuará su carrera en Grecia

Se terminó la novela: Santino Andino no jugará en River. El Millonario y Godoy Cruz habían llegado a un acuerdo, pero el extremo decidió declinar la propuesta del club de Núñez ya que tenía intenciones de jugar en el fútbol europeo. Este martes se cerró su arribo a Panathinaikos de Grecia que desembolsó 10 millones de dólares por el 70% de su pase.

River insiste por Romaña

Desde hace semanas que River llegó a un acuerdo por Jhohan Romaña, pero en San Lorenzo no quieren saber nada con las condiciones actuales. Los de Núñez ofertaron 2.6 millones de dólares por el 50% del pase, pero desde el Ciclón pretenden que el monto aumente a 3 millones, con opción de compra por el mismo monto por el 50% restante. Los clubes siguen dialogando y en River hay optimismo.

Paulo Díaz podría irse en este mercado de pases

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en un amistoso en Uruguay. Marcelo Gallardo decidió que Paulo Díaz ni siquiera vaya al banco de suplentes, una clara señal que no es tenido en cuenta. Ante este panorama, al chileno busca una salida, aunque solamente aceptará la propuesta de un club que le pague un salario similar al que percibe en el Millonario.

