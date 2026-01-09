Mientras negocia por Carrizo y Andino, la decisión de Marcelo Gallardo sobre incorporar un 9 para River

Con tres refuerzos ya entrenando a la par del grupo -Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña- River sigue pisando el acelerador en el mercado de pases. La dirigencia se sigue moviendo por varios frentes y negocia por otro tridente: el defensor Jhohan Romañana, y los delanteros Maher Carrizo y Santino Andino. Sin embargo, entre nombres, rumores y ofertas, emerge un llamativo silencio en una posición que parecía marcada a reforzar por Marcelo Gallardo: la del centro delantero.

En el inicio del mercado de pases, allá por mediados de diciembre, todo invitaba a pensar que la salida de Miguel Borja invitaría al Millonario a romper el chanchito por un goleador de raza. El primer nombre que salió a la luz fue el de Luciano Goundou, pero tras frustrarse esa chance, no volvieron a surgir variantes en el radar y la carpeta con referentes del área no volvió a abrirse. La razón, sorprendente o no, es simple: por el momento, el puesto no sería prioridad para el Muñeco.

Según reveló el periodista Juan Patricio Balbi, de no mediar bajas imprevistas o una oportunidad de mercado irresistible, el cuerpo técnico entiende que no tiene la necesidad imperiosa de incorporar a un ‘9’. De esta forma, Gallardo encararía el semestre depositando su confianza en Sebastián Driussi y Agustín Ruberto para ocupar el centro del ataque.

A aquellas opciones también se le debe sumar la presencia de Maximiliano Salas y Facundo Colidio, quienes pese a no ser delanteros clásicos, pueden rebuscárselas para dar resultados en esa posición mediante la presión y movilidad. En total, son cuatro jugadores que conforman al Muñeco pensando en la cuota goleadora.

Sebastián Driussi, una de las carta por la que apostará Gallardo en ataque (Prensa River).

La delantera que planea Gallardo

Con esa premisa, hoy la necesidad del cuerpo técnico pasaría por las bandas, apostando al desequilibrio individual. Por eso, los cañones de Stefano Di Carlo y Gallardo se centran en a las negociaciones abiertas por Maher Carrizo y Santino Andino, los nombres con las que se verían satisfechas las pretensiones millonarias para encarar el 2026 en materia ofensiva.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras llegar a River, Matías Viña criticó la organización de los torneos de AFA: “No entiendo”

ver también River se mueve fuerte en el mercado de pases y quedó a un paso de incorporar a Maher Carrizo

Así, de concretarse al menos la llegada de alguno de los dos nombres en ataque, el camino de River en el mercado podría empezar a cerrarse. Todo dependerá también del desenlace que tenga la novela de Romaña, pero dejando a la vista que Gallardo considera que la estructura de su equipo no necesitaría grandes cambios en la faceta goleadora.

Datos clave