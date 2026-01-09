Tras llegar a River, Matías Viña criticó la organización de los torneos de AFA: “No entiendo”

Matías Viña es el tercer refuerzo de River en este mercado de pases, donde los comandados por Marcelo Gallardo buscarán conquistar el Torneo Apertura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana. Tras los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, luego de varias idas y vueltas, el uruguayo desembarcó en Núñez.

El ex futbolista de Flamengo está realizando un reacondicionamiento físico, sobre todo porque viene de una larga inactividad tras una rotura de ligamentos cruzados que lo llevó a quedar completamente relegado en el conjunto de Río de Janeiro, donde estuvo antes de llegar a River. De hecho, era el tercer lateral para Filipe Luis.

Además de mostrarse muy contento por su llegada al plantel de Gallardo, el oriundo de Empalme Olmos destacó que “el objetivo es ganar todo, el club así lo exige”, y que deben “pensar partido a partido”. Allí fue que el periodista Juan Patricio Balbi, en medio de la entrevista con ESPN, le mencionó el formato de los campeonatos argentinos, algo que descolocó al charrúa.

“Estoy adaptándome un poco, todavía no entiendo cómo es el tema de los campeonatos en Argentina”, lanzó el ex Bournemouth y Sassuolo. Sí, a pesar de que lo mencionó en tono jocoso, no dejó escapar la crítica hacia la organización de los campeonatos en la Liga Profesional.

Los números de Matías Viña en Flamengo

El lateral izquierdo surgido de Nacional llegó al Mengao para el arranque del 2024 por poco más de 8 millones de euros, proveniente de Roma. En el viejo continente jugó además para clubes como Sassuolo y Bournemouth, con previo paso por Palmeiras antes de cruzar el charco.

Desde su llegada al Fla, Viña disputó un total de 32 compromisos en los que aportó 1 gol y ganó 4 títulos, incluyendo el Brasileirao y la Copa Libertadores, ambos en este 2025.

Una por una, todas las competiciones de 2026

Torneo Apertura y Torneo Clausura : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal. Campeón de Liga : lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura.

: lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura. Trofeo de Campeones : lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral.

: lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral. Supercopa Internacional : la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones.

: la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones. Supercopa Argentina : la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina.

: la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina. Copa Argentina : mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores.

: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores. Recopa de Campeones: se enfrentarán los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

