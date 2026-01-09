Marcelo Gallardo posó los ojos en Maher Carrizo hace tiempo. A mediados de 2025, River fue a la carga por el atacante de Vélez, pero no hubo acuerdo. En esta oportunidad, los de Núñez volvieron a negociar con el Fortín y todo indica que la operación se va a realizar.

Desde River se comunicaron con Vélez para preguntar las condiciones de Maher Carrizo, que tiene una cláusula de 16 millones de dólares, pero la intención era negociar e inclusive comprar un porcentaje del pase, con el fin de ser socios ante una futura venta.

Ante este panorama, River consultó las condiciones y, según pudo saber Bolavip, ofreció 6 millones de dólares por el 50% del pase. En Liniers analizan la oferta y todo indica que la aceptarán, por lo que Marcelo Gallardo tendrá ese delantero por afuera que tanto buscó.

Maher Carrizo ante River en 2025. (Foto: Getty).

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El extremo de 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos con la camiseta del Fortín en los que marcó 11 goles y brindó 3 asistencias.

¿River desiste de ir por Santino Andino?

Ante este panorama, River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

