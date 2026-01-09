Es tendencia:
River se mueve fuerte en el mercado de pases y quedó a un paso de incorporar a Maher Carrizo

El Millonario negocia con el Fortín por el atacante, la intención es comprarle parte del pase y que sean socios ante una futura venta.

Por Lautaro Toschi

Maher Carrizo sería el cuarto refuerzo del Millonario
© GettyMaher Carrizo sería el cuarto refuerzo del Millonario

Marcelo Gallardo posó los ojos en Maher Carrizo hace tiempo. A mediados de 2025, River fue a la carga por el atacante de Vélez, pero no hubo acuerdo. En esta oportunidad, los de Núñez volvieron a negociar con el Fortín y todo indica que la operación se va a realizar.

Desde River se comunicaron con Vélez para preguntar las condiciones de Maher Carrizo, que tiene una cláusula de 16 millones de dólares, pero la intención era negociar e inclusive comprar un porcentaje del pase, con el fin de ser socios ante una futura venta.

Ante este panorama, River consultó las condiciones y, según pudo saber Bolavip, ofreció 6 millones de dólares por el 50% del pase. En Liniers analizan la oferta y todo indica que la aceptarán, por lo que Marcelo Gallardo tendrá ese delantero por afuera que tanto buscó.

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El extremo de 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos con la camiseta del Fortín en los que marcó 11 goles y brindó 3 asistencias.

¿River desiste de ir por Santino Andino?

Ante este panorama, River desistiría de contratar a Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz. Si bien el presidente del Tomba -José Masur- afirmó que tiene un acuerdo con el Millonario y que desea que se concrete la operación, la realidad es que el futbolista y su nueva representación busca una salida a Europa. Toda esta situación hizo que desde Núñez pongan paños fríos y avancen por Maher Carrizo.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo solicitó la contratación de Maher Carrizo, extremo de 19 años de Vélez.
  • River ofreció 6 millones de dólares por el 50% del pase del delantero santiagueño.
  • Maher Carrizo registra 11 goles y 3 asistencias en 51 partidos jugados en Vélez.
