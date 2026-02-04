Mostaza Merlo pidió un 9 para River, bancó a Santiago Beltrán y apuntó contra Kevin Castaño: “Nunca jugó bien”

Reinaldo Merlo, el futbolista que más partidos jugó en la historia de River y que fue entrenador del club, habló en una entrevista con Cómo Te Va, programa emitido por DSports Radio, en donde se refirió al presente del Millonario y la actualidad de distintos jugadores.

Además, se refirió al mercado de pases que tuvo el elenco comandado por Marcelo Gallardo, y afirmó que debió incorporar a un centrodelantero debido a la falta de gol que tiene el equipo. “A River le falta un 9 de punta que sea un goleador. Seguramente estarán buscando el ideal, pero es difícil”, soltó.

Por otro lado, habló sobre el inicio del equipo en los tres primeros partidos del Torneo Apertura. “Cambió la actitud. Están más sólidos, hasta ahora arrancaron bien”, tiró. Y en la misma línea, destacó a Santiago Beltrán: “Me gusta la presencia del pibe Beltrán, está muy bien y tuvo poco rodaje. Las pocas que le van, las ataja bien”.

Santiago Beltrán, arquero de River. (Getty).

En cuanto a otros jugadores del plantel del Millonario, dio su opinión sobre Maximiliano Salas, quien arrancó el año relegado. “Maxi Salas es para jugar por la izquierda. Es el jugador ideal para el contragolpe, para mí de 9 no puede jugar porque no tiene ni las condiciones ni la técnica. Tiene contragolpe, esa es la virtud de él”, afirmó.

Siguiendo con sus declaraciones dijo que si un jugador tiene malos rendimientos, deberá salir del XI titular. “En River vos tenés que jugar todos los partidos 8 puntos, tenés que estar preparado para todo. Si vos ves que un jugador no te rinde 2 o 3 partidos, lo tenés que sacar”, disparó.

Y cerró, apuntando contra el nivel de Kevin Castaño, quien perdió la titularidad ante las llegadas de Vera, Galván y Moreno: “Castaño nunca jugó bien en River. Eso no quiere decir que mañana juegue y lo haga bien. Pero bueno, le gustó al club y lo compraron. Por ahí le cuesta adaptarse”.

