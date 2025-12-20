Nacho Fernández se despidió de River antes de sumarse Gimnasia como flamante refuerzo: “Sentimientos encontrados”

Lo que era un secreto a voces, se convirtió en realidad: Nacho Fernández es nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Después de conocer que no iba a ser tenido en cuenta de cara a la próxima temporada, el volante creativo optó por regresar al club que le permitió catapultar y jugar en la elite sudamericana. Es por eso que se va de River como agente libre.

Al igual que otros tantos referentes, Marcelo Gallardo decidió no contar con el experimentado y es por eso que debió buscarse un nuevo destino para continuar su carrera. Y aunque tuvo un sondeo de Argentinos Juniors, todos saben que su corazón está en la capital bonaerense y es por eso que en las últimas horas se confirmó su vuelta al Lobo platense, después de más de 10 años.

Lo cierto es que, tras cerrarse el acuerdo con Gimnasia, Nacho se despidió de River a través de las redes sociales. “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado“, escribió en su cuenta personal de Instagram el mediocampista ofensivo. “Son sentimientos encontrados”, concluyó inmediatamente después y generó incertidumbre en el mensaje.

Nacho Fernández se fue de River y regresó a Gimnasia.

Para esclarecer a qué se refería exactamente, Nacho continuó: “De tristeza por no haberme podido despedir como marca la historia de River, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado pero con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final. Y de felicidad porque junto con todos mis compañeros dejamos una huella imborrable que va a quedar en la historia!!“.

A modo de conclusión para su mensaje, dedicó: “Agradecer a todos los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y también agradecer a toda la gente por el cariño que recibí en mis dos etapas en el club. Sin dudas se robaron una gran parte de mi corazón y el de mi familia!!”. Luego, cerró: “Los voy a extrañar pero me toca volver a casa… Los quiero mucho!!“.

De esta manera, Nacho Fernández se despidió de River tras disputar 315 partidos oficiales, en los que convirtió 42 goles y dio 55 asistencias, además de haber conquistado 10 títulos. Tras convertirse en uno de los jugadores más queridos de los últimos tiempos, regresa a Gimnasia que es el equipo desde el cuál llegó cuando arribó por primera vez al Millonario allá por 2016.

