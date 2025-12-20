Boca le cambia las condiciones a Ander Herrera y su nuevo contrato dependerá de la productividad

El futuro de Ander Herrera mantiene en vilo al Mundo Boca. El mediocampista aprovechó sus vacaciones para regresar a España para pasar las fiestas y repensar su continuidad. Con la carta del retiro sobre la mesa, en el Xeneize esperan contar con el vasco para lo que viene, pero con cambios en su contrato.

La cláusula de renovación automática que tenía su viejo vínculo, firmado cuando arribó a la institución a comienzos de 2025, ya no tiene vigencia. Por ese motivo, deberá darse una nueva negociación entre las partes, que tendrá que resolverse antes del inicio de la pretemporada el 2 de enero.

Según pudo saber Bolavip, quienes comandan el fútbol de Boca ofrecerán un nuevo contrato con cláusulas de productividad, algo que no tuvo a lo largo de esta temporada. El objetivo del club es cuidarse económicamente en caso de que Ander vuelva a tener otra seguidilla de lesiones.

Las lesiones, un calvario para Ander Herrera

Los 36 años no le pesaron futbolísticamente a Ander Herrera a lo largo del año, pero en lo físico pasó todo lo contrario. El vasco tuvo una importante cantidad de problemas musculares que lo obligaron a perderse muchos partidos. Tal es así que terminó el año como suplente, siendo utilizado únicamente para los minutos finales de los encuentros.

“Ha habido momentos difíciles, la he pasado mal. Para mí jugar en este equipo es algo único y voy a pelearla hasta el final“, declaró el futbolista semanas antes del final de la temporada. Este terminó siendo el detonante para que el propio jugador eligiera tomarse un tiempo para evaluar si seguirá jugando al fútbol.

Enero 2025 – Desgarro (6 partidos perdidos)

Marzo 2025 – Problemas musculares (2 partidos perdidos)

Abril 2025 – Desgarro (7 partidos perdidos)

Junio 2025 – Desgarro (13 partidos perdidos)

Los números de Ander Herrera en Boca

Ander Herrera llegó a disputar apenas 17 partidos en todo el 2025 con la camiseta de Boca Juniors, repartidos en Torneo Apertura y Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores (repechaje) y Mundial de Clubes. Más allá de no haber aportado goles ni asistencias, su tarea en el campo de juego dejó muy buenas sensaciones tanto para el adentro como para el afuera.

