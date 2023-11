Una de las posiciones que los hinchas de River piden constantemente por refuerzos es el lateral derecho. Con problemas para encontrar a un futbolista de garantías en la posición, llegó al club un nombre como posible refuerzo. Se trata de Raí Ramos, jugador brasileño de 29 años, actualmente en São Paulo.

La posición del lateral derecho es una de las mayores preocupaciones para el hincha, aunque no para el técnico Martín Demichelis, quien todavía no pidió por algún jugador en la posición. Sin embargo, durante las últimas semanas, ya han sonado varios nombres como posibles refuerzos.

Leonardo Godoy (Estudiantes de La Plata) y Agustín Sant’Anna (Defensa y Justicia) son algunos de los nombres que surgieron para el lateral derecho del ‘Millonario’. Ante los problemas que han mostrado Milton Casco, Santiago Simón y Andrés Herrera, es probable que la directiva decida incorporar a algún jugador en el costado derecho de la defensa.

En este sentido, llegó a las oficinas del Monumental el nombre de Raí Ramos, un lateral brasileño de 29 años, quien actualmente juega para São Paulo, y ha tenido un largo recorrido por clubes del ascenso brasileño.

¿Quién es Raí Ramos y qué dijeron desde River sobre el ofrecimiento?

Raí Ramos tiene 29 años, lleva sólo seis partidos en el Brasileirao para São Paulo desde su llegada en marzo de 2023 y destaca como lateral derecho, aunque jugó también de lateral izquierdo y como mediocampista por el sector derecho. Tiene contrato hasta diciembre de 2025.

No es el primer lateral brasileño que ofrecen al ‘Millonario’, ya que estuvo el nombre de Rodinei sobre la órbita a fines de 2023 y comienzos del 2024, pero finalmente no trascendió. Con Raí Ramos pasará lo mismo, ya que, según La Página Millonaria, River no tiene en consideración el ofrecimiento ni hará gestiones por él.

Este paso por São Paulo es el más importante en la carrera de Raí Ramos. Anteriormente, jugó en equipos del ascenso de Brasil como Londrina, Operário, Oeste e Ituano. También tuvo un paso por el fútbol de Portugal (Varzim) y por Georgia (Shukura).

Los puestos que son prioridad para River para el próximo mercado

River no realizará negociaciones hasta tanto no finalice su participación en la Copa de la Liga Profesional. El lateral derecho debería ser una prioridad para la directiva, a pesar del pensamiento de Demichelis de no sumar jugadores en esa posición. A su vez, habrá que ver si no van a buscar un delantero y un mediocampista central por las posibles salidas de Matías Suárez y Enzo Pérez, respectivamente.