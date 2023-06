No solo es Lanzini: el otro refuerzo que se ALEJA de River

Si bien uno de los grandes sueños de la dirigencia de River ya se cumplió con el regreso de Ramiro Funes Moriquien, a partir del 1 de julio, comenzará a entrenarse junto al plantel que comanda Martín Demichelis, también anhelaban que Manuel Lanzini regresara al país.

Poco a poco, la situación del 10 se empezó a complicar. Después de que fuera campeón de la Conference League con West Ham, el oriundo de Ituzaingó comenzó a recibir propuestas desde Europa, donde surgieron dos del fútbol turco. Pero también desde Brasil, donde Flamengo y Vasco da Gama se mostraron muy interesados.

Por estas horas, la situación particular de Lanzini está muy clara: priorizará seguir jugando en el Viejo Continente, donde el mercado de pases cerrará luego de que se concreten los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores, y en el caso de que no consiga una oferta que lo convenza, regresará a River. Lógicamente, los tiempos del club de Núñez no son los mismos que los del enganche, y buscará otras opciones.

Si bien se desempeña en otra posición, uno de los futbolistas que se mencionó durante las últimas horas para el plantel de Demichelis fue Facundo Colidio. Tras su préstamo en Tigre, el delantero que hizo inferiores en Boca deberá retornar a Inter de Milán, club dueño de su pase, pero no seguirá allí porque no forma parte del proyecto deportivo. Y si bien prioriza conseguir una propuesta de Europa, existe la chance de que se marche hacia México.