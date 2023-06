Mientras Martín Demichelis mantiene enfocado a su equipo en lo que será la última parada en la fase de grupos de la Copa Libertadores, River se sigue moviendo en el mercado de pases. A la espera de la llegada de Ramiro Funes Mori, el Millonario sigue buscando futbolistas para engrosar su plantel.

Está claro que uno de los grandes anhelos del mercado de pases es Sebastián Boselli. El zaguero uruguayo, actualmente en Defensor, tiene propuestas de varios lugares para continuar su carrera tras haber sido campeón del Mundial sub 20. En Núñez ya saben cuánto tienen que desembolsar para quedarse con su ficha.

El periodista Sebastián Srur fue contundente: “Si River pone 3 millones de dólares por el 70% del pase de Boselli, hay altas chances de que se haga la transferencia a mitad de julio”. ¿Estará dispuesto el Millonario a pagar esa cifra para abrochar al marcador central?

Qué dijo Boselli sobre River

Hace unas semanas, el zaguero habló en ESPN del interés del equipo argentino y fue cauto: “En este momento quiero pensar en el día a día, en lo que viene, porque sino me vuelvo loco, sino se me va la cabeza”.

Y agregó: “Lo que le he pedido y he trabajado con mi padre, que es mi representante, es que no me tenga al tanto de ciertas cosas (sobre mi futuro). Yo no he tenido contacto con nadie, siempre es mi padre. Argentina es una muy linda posibilidad porque puedo aprender mucho por ser un juego mucho más dinámico y técnico, además abre más puertas que el fútbol uruguayo”.