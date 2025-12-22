Es tendencia:
River Plate

Opiniones divididas entre los hinchas de River por un posible refuerzo

En las redes sociales, los fanáticos del Millonario marcaron dos claras posturas sobre la posible llegada del defensor por el que negocia el club.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de River en el Monumental.
© GettyLos hinchas de River en el Monumental.

Luego de cerrar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, la dirigencia de River continúa trabajando en búsqueda de refuerzos para el plantel comandado por Marcelo Gallardo, pensando en el inicio de la pretemporada que se llevará a cabo desde los primeros días de enero. 

En este sentido, el Millonario está negociando por dos futbolistas del fútbol argentino. Uno de ellos es Facundo Mura, quien se marchará libre de Racing y cuenta con una oferta de Inter Miami, mientras que el segundo es Jhohan Romaña, el defensor central de San Lorenzo. 

Sobre el segundo jugador por el que el elenco de Núñez se encuentra en tratativas y ya realizó una oferta por el 50% de su ficha, los hinchas no están del todo convencidos, por lo que en las redes sociales se dividieron las opiniones sobre la posible incorporación del central de 27 años. 

“Arturo Mina 2.0”, “Veníamos bien con los refuerzos, por qué este?”, “Con todo respeto, no es para River”, “Me cuesta creer esto”, “Poco serio”, “El primer negociado del año”, “Dios, por favor no”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas que están en contra de su llegada. 

Jhohan Romaña, el marcador central de San Lorenzo que quiere River

Por otro lado, los que están a favor de incorporar a Romaña fundamentaron que el plantel comandado por Marcelo Gallardo no tiene un jugador con sus características, y es por eso que es importante su llegada para la próxima temporada, teniendo en cuenta la doble competencia. 

“Le tengo fe”, “River no tiene un central con esas características”, “Hágase”, “Para mí está perfectamente apuntado”, “Es un defensor fuerte”, “Buen refuerzo suplente, me gusta”, “Excelente central”, fueron las respuestas de quienes sí quieren incorporar al zaguero central del Ciclón. 

En cuanto a la negociación entre los clubes, por el momento River hizo un ofrecimiento formal por el 50% de la ficha del jugador, pero desde San Lorenzo la rechazaron ya que afirmaron que la cifra era baja. Ahora, el Millonario deberá subir el monto si quiere contratarlo. 

Los números de Jhohan Romaña en San Lorenzo

En sus dos temporadas como futbolista de San Lorenzo, el defensor central colombiano disputó un total de 83 partidos, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió 28 tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces en 7214 minutos en cancha. 

Datos claves 

  • River Plate ofertó por el 50% de la ficha del defensor colombiano Jhohan Romaña.
  • San Lorenzo rechazó la oferta inicial del Millonario por considerarla una cifra baja.
  • El lateral Facundo Mura negocia su llegada libre tras recibir ofertas de Inter Miami.
