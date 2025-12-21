La profecía de Aníbal Moreno: el emotivo mensaje de 2017 donde anunciaba su sueño de jugar en River

El mercado de pases suele caracterizarse por cifras millonarias, cláusulas y negociaciones, pero a veces es el destino quien se encarga de escribir cada transferencia. O al menos así parece serlo con la llegada de Aníbal Moreno a River, que no solo representa el segundo refuerzo del club para el 2026, sino la confirmación de lo que sería un viejo anhelo del futbolista desde mucho antes de ser profesional.

Con el jugador ya habiendo firmado contrato hasta 2029, y el acuerdo entre el Millonario y Palmeiras pactado en 7 millones de dólares, los hinchas riverplatenses sacaron a la luz una antigua publicación del propio Moreno, la cual hoy cobra un valor casi profético. Se trata de un posteo realizado por el volante en sus redes sociales durante el 2017, cuando tenía apenas 17 años y defendía los colores de Villa Dolores en su Catamarca natal.

El mensaje en cuestión tiene una carga emocional fuerte, ya que fue una dedicatoria a un amigo fallecido. En aquellas líneas escritas hace más de ocho años, un joven Moreno recordaba las charlas en el barrio con su compañero. “No me olvido cuando iba al barrio, me preguntabas como me iba en el fútbol, en la escuela, en todo, cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River“, escribió.

En ese mismo texto, el mediocampista agregó: “Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste“. Hoy, a los 26 años, todo indica que esa promesa se transformará en realidad cuando se calce la camiseta Millonaria por primera vez.

El posteo de Aníbal Moreno hacia un amigo en 2017 (Captura Instagram).

Moreno se pone a disposición de Gallardo

En medio del guiño del destino, desde River oficializaron los pasos correspondientes para que el volante ya comience a trabajar junto al grupo. Por eso, este domingo, junto al presidente Stefano Di Carlo, el volante selló el vínculo que lo unirá a la institución hasta diciembre de 2029.

La intención de Gallardo es que el catamarqueño se presente este mismo lunes en el River Camp, para así arrancar la semana con sus dos primeros refuerzos (Fausto Vera comenzó la pretemporada al igual que todo el plantel) ya a disposición.

“Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, fueron las primeras palabras de Moreno tras confirmarse su regreso al fútbol argentino, en diálogo con El Esquiú, luego de participar de un partido solidario en su tierra natal y previo a emprender su viaje hacia Buenos Aires.

Datos clave

Aníbal Moreno firmó con River hasta 2029 por 7 millones de dólares .

firmó con hasta por . Un posteo de 2017 reveló su promesa de jugar en el club a un amigo.

reveló su promesa de jugar en el club a un amigo. El lunes iniciará la pretemporada en River Camp con el plantel de Marcelo Gallardo

