Paulo Díaz volvería a la titularidad en River ante a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

De cara al encuentro contra Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, piensa en cambios en el equipo para dar vuelta la cara del equipo tras la dura derrota ante Tigre.

Para este encuentro, el Muñeco podría sorprender con un cambio más en el equipo titular, ya que no solo ingresarían Marcos Acuña y Giuliano Galoppo, sino que también podría regresar Paulo Díaz, quien completó los 90 minutos en el empate 0 a 0 frente a Rosario Central.

Es que, debido al flojo rendimiento que mostró la zaga central en la goleada recibida contra Tigre en el Más Monumental, Gallardo volvería a darle minutos al central chileno para que haga dupla junto a Lucas Martínez Quarta. Como consecuencia de esto, Lautaro Rivero sería suplente.

Así las cosas, se perfilan tres cambios en el Millonario para visitar al Bicho de La Paternal, ya que además de la mencionada variante, Marcos Acuña reemplazaría a Matías Viña en el lateral izquierdo, mientras que en la mitad de la cancha Giuliano Galoppo ingresaría por el expulsado Fausto Vera.

Por otro lado, en este encuentro podría darse un nuevo debut en River, debido a que por primera vez fue convocado el volante ofensivo ecuatoriano Kendry Páez, quien partirá desde el banco de suplentes y esperará por sumar sus primeros minutos en la institución de Núñez.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

