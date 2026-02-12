Es tendencia:
Enloquecido con Julián Alvarez y Mastantuono, Alberto Fernández analizó el presente de River y reveló su devoción por Gallardo: “El mejor”

El ex presidente le deseó lo mejor al Muñeco, aunque espera que la racha cambie luego del duelo ante Argentinos Juniors, club del que es hincha.

Por Lautaro Toschi

Alberto Fernández y Marcelo Gallardo
Alberto Fernández gobernó a la República Argentina entre 2019 y 2023. Desde su incursión en la política, el ex presidente nunca ocultó su amor por el fútbol en general y por Argentinos Juniors en particular. El pasado miércoles, Fernández dialogó con El Destape y dejó en claro su devoción por Marcelo Gallardo, a quien le deseó lo mejor en River, pero luego del enfrentamiento de este jueves por la noche en La Paternal ante el Bicho.

En una entrevista brindada a El Destape, Alberto Fernández afirmó: “Gallardo es el mejor técnico que hay en Argentina, definitivamente lo creo. Lo creo porque tiene una lógica de fútbol que yo avalo, juega al fútbol que a mí me gusta. Debe ser el técnico que más jugadores de las Inferiores sacó, recuerdo dos que ya son próceres que son Julián Alvarez y Franco Mastantuono“.

Además, dijo: “Gallardo es un gran técnico, pero a veces en el fútbol necesitás suerte y yo creo que a River la suerte se le está negando. Está bien, comete errores como el otro día contra Tigre que un defensor que se la entregó al delantero y eso le puede pasar a cualquiera”.

Yo quisiera, porque lo admiro mucho y lo respeto mucho a Gallardo, que cambie la racha, pero que cambie después del partido contra Argentinos. Gallardo, te juro que quiero que cambie la racha, porque a lo que nos gusta el buen fútbol no sabés todo lo que valoramos quién sos vos en el fútbol argentino, pero que cambie después del partido contra Argentinos, ja”, completó el ex presidente.

Alberto Fernández. (Foto: Getty).

Alberto Fernández. (Foto: Getty).

¿Cuándo y dónde juegan River vs. Argentinos Juniors?

River visitará a Argentinos Juniors este jueves a partir de las 21 horas en el marco de la quinta jornada de la Zona B del Torneo Apertura. Para este encuentro, Marcelo Gallardo pondría desde el arranque a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Con Kendry Páez y una joven promesa, los convocados de River para visitar a Argentinos

DATOS CLAVE

  • El ex presidente Alberto Fernández analizó el presente futbolístico de Marcelo Gallardo en River.
  • River Plate enfrentará a Argentinos Juniors este jueves a las 21 horas por el torneo.
  • El ex mandatario gobernó la República Argentina durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

