¿Por qué Defensa y Justicia no quiere venderle a Sant´Anna a River?

River tomó la decisión de ir a la carga por un lateral derecho recién cuando se confirmó la lesión de Santiago Simón, quien se fracturó la mano y tendrá unos tres meses de recuperación. El lateral derecho es un puesto sensible en Núñez ya que desde la salida de Gonzalo Montiel en 2021 no hubo un dueño claro. Desde hace unos días que el Millonario quiere a Agustín Sant´Anna de Defensa y Justicia, pero el Halcón no quiere saber nada con darlo.

Los dos motivos de Defensa y Justicia para no venderlo

River ofreció 2,5 millones de dólares por el pase del futbolista y también podrían aparecer en la negociación el préstamo de dos juveniles. La oferta no es nada despreciable, pero Defensa y Justicia tiene dos argumentos sólidos para ni siquiera evaluarla.

El primero y más importante es que Julio Vaccari -DT del Halcón- considera que no tiene un reemplazante para él y el torneo ya está en marcha como para ir a buscar un refuerzo. El segundo es que recién en diciembre de 2023 es que compró una parte del pase a Defensor Sporting y no tiene el deseo de venderlo tan rápidamente.

El futbolista quiere jugar en River

Si bien Agustín Sant´Anna está agradecido con Defensa y Justicia por haber apostado por él y traerlo al fútbol argentino, la posibilidad de jugar en River lo seduce y mucho. Según informó el periodista Sebastián Srur, Agustín Sant´Anna se muere por jugar en River y quiere pasar en este mercado de pases. Si el futbolista comienza a hacer fuerza, el pase se podría dar.

El viaje a Mendoza será un indicador claro

El próximo domingo se enfrentarán Godoy Cruz y Defensa y Justicia en Mendoza. Todavía no salió la nómina de convocados del Halcón, pero si Agustín Sant´Anna no aparece en la misma es porque muy probablemente se convierta en jugador de River en los próximos días. Ahora bien, en caso de aparecer, en Núñez tendrán hasta el 2 de febrero para negociar igualmente.

River salió tarde al mercado

Luego de realizar una depuración importante, en River consideraron durante gran parte de la pretemporada que el plantel estaba bien. Sucedieron algunas lesiones, pero más allá de eso, el cuestionamiento popular hizo que salga al mercado ya casi con el torneo empezado. Actualmente hay negociaciones por Rodrigo Villagra de Talleres, Agustín Sant´Anna de Defensa y Justicia y por Luciano Rodríguez de Liverpool de Uruguay.