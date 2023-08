River destapó una nueva bomba en el mercado de pases, ya que luego de cerrar las incorporaciones de Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio, el presidente del club, Jorge Brito, confirmó el retorno de Manuel Lanzini, quien viene de quedar libre en el West Ham de Inglaterra.

Tras 9 años en el viejo continente, el volante ofensivo de 30 años tendrá su tercera etapa en el club que lo formó, luego de estampar la firma en su contrato, que tendrá duración por un año, y que es sin cargo ni opción de compra, por lo que en caso de una posible renovación, deberán volver a negociar entre las partes.

Feliz por lo que será este regreso al club de sus amores, el padre de Manuel Lanzini en su cuenta de Instagram, le dedicó un sentido posteo a su hijo, en el que expresa que rechazó ofertas de mayor poderío económico por el amor al club en el que surgió.

El posteo completo

“Hoy son esos días que marcas en el calendario, esperando que llegues y abraces al Benja , principalmente, y también a toda la Banda millonaria , esa que sigue al Más Grande leeejosss , a todas partes . Esto es fútbol , se que muchos no lo entenderían , pura pasión y adrenalina . Mucha de toda esta gente , que quizás no lleguen a fin de mes con el dinero , pero llega EL DOMINGO Y VAN A VER AL CAMPEÓN , RIVER ES UNA LOCURA ( según la canción ) . Decirte el orgullo que tengo , uña descision muy difícil , resignando 💰, por puro ❤️❤️⚽️,, por eso , que mucha gente sepa , que te criaste con la banda , que de muy chiquito , con tu hermano, otro crack , íbamos los 3 a la cancha , de la misma manera que hoy van muchísimos hinchas , que tampoco nos sobraba nada . Y decirte , que sos muy HOMBRE , demostrando día a día tus sentimientos. Bueno ahora a dejar todo ! Talento y sacrificio , y no olvidar , SIEMPRE JUNTOS ,que LO MEJOR SIEMPRE ESTÁ POR VENIR ! TE AMO ❤️”

+ ¿Dónde ver los partidos de River Plate en vivo?

Los encuentros de River Plate en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.

+ El próximo partido de River:

El equipo de Martín Demichelis jugará este martes 8 de agosto frente a SC Internacional a las 21.00 hs. en el Estadio Beira Rio, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.