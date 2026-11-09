River, a fondo para pelear por el Torneo Clausura: la planificación de Ponzio pensando en Lanús

Luego de confirmarse los cruces de octavos de final, el conjunto Millonario inició un cronograma de trabajo para ultimar todos los detalles.

Todos, absolutamente todos en River, saben que no hay ningún tipo de margen de error. El 2026 viene siendo realmente pésimo, sin ningún título, sin haber jugado la Copa Libertadores de América y habiendo caído en ambos Superclásicos contra Boca. Por eso, todos los cañones apuntan hacia el Torneo Clausura 2026.

El Millonario consiguió el boleto rumbo a los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico. En dicha instancia, recibirá a Lanús en el Estadio Monumental de Núñez. No solamente estará en juego la posibilidad de seguir peleando por el título, sino también la única chance que queda de clasificar a la próxima Libertadores.

En medio de ese panorama, luego de la victoria contra Aldosivi en Mar del Plata, River efectuó trabajos regenerativos el pasado viernes y posteriormente afrontó un fin de semana de descanso. Pero, este lunes, el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio inició un cronograma de trabajo con el objetivo de ultimar todos los detalles.

Este lunes por la tarde, los jugadores se reencontraron en el River Camp para comenzar a preparar lo que serán los Playoffs del Torneo Clausura. Así se pusieron en marcha dos semanas completas de trabajo hasta el partido frente a Lanús, que dirimirá uno de los boletos rumbo a los cuartos de final del torneo local.

River viene de derrotar a Aldosivi en Mar del Plata. (Foto: Prensa River)

¿Qué sigue? Miércoles y jueves, el plantel profesional hará una mini concentración en el Hotel Hilton de Pilar. El objetivo de la misma es seguir corrigiendo los múltiples errores que se hicieron presentes a lo largo del semestre y también ponerse a punto desde lo físico para no dejar nada librado al azar y así poder pelear hasta el final.

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Por otra parte, existe la posibilidad de que River dispute algún amistoso informal a lo largo de los días que quedan por delante antes de los octavos de final del Clausura. Este cronograma de trabajo se da contemplando las bajas por convocatorias de Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola.

Paralelamente, el parate será aprovechado para seguir de cerca y buscar la recuperación de tres jugadores que vienen ausentándose por problemas físicos, como Aníbal Moreno, quien se resintió de su discopatía lumbar, Fausto Vera, que transita la etapa final de su evolución luego de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, y Juan Cruz Meza, con un desgarro en el isquiotibial derecho.

¿Cuándo se juega River vs. Lanús?

El partido entre River y Lanús, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con día y horario a confirmar.

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Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

21 o 22 de noviembre será el partido de octavos entre River y Lanús.

Hotel Hilton de Pilar alojará la mini concentración del plantel miércoles y jueves.

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