Todas las novedades del Millonario en este domingo 29 de noviembre, un día después de clasificar a semifinales.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 29 de noviembre de 2026, un día después de clasificar a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Instituto en Córdoba. Sebastián Driussi subió un picante posteo, Leonardo Ponzio se mostró ilusionado, Lucas Martínez Quarta hizo una promesa, habló Lautaro Rivero y mucho más.

El picante posteo de Driussi

La ilusión de Ponzio tras clasificar a semifinales

Luego de la victoria en Alta Córdoba, en conferencia de prensa rompió el silencio Leonardo Ponzio y fue allí donde se mostró sumamente ilusionado con la oportunidad que tiene su equipo de sumar una estrella antes de fin de año y admitió que la victoria pudo haber sido más holgada.

“El resultado es corto. Veníamos de visitante, a una cancha en la que se hacen fuertes. Fuimos superiores en todo sentido con el sistema que venimos a imponer. El sueño que queremos todos se está acercando y no hay que dejarlo escapar”, consideró el DT.

Leonardo Ponzio, entrenador de River.

La promesa de Martínez Quarta a los hinchas

Lucas Martínez Quarta volvió a ser suplente en el partido frente a Instituto, tal como ya había ocurrido porque perdió el puesto con Lautaro Rivero. Sin embargo, en la salida del estadio de la delegación, el defensor de River habló con un periodista y este le pidió que le deje un mensaje a los hinchas. “Vamos a salir campeones“, sentenció el Chino sin titubear.

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El periodista Luciano Aimar le pidió a Martínez Quarta que le deje un mensaje a los hinchas de River y esto dijo el defensor 🗣️ pic.twitter.com/jayrOVCpsd — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 29, 2026

La confesión de Lautaro Rivero

Tal como se podía imaginar por lo ocurrido en los últimos días, Lautaro Rivero parece haberle ganado el puesto definitivamente a Lucas Martínez Quarta, quien fue suplente por segundo partido consecutivo luego de haber cumplido su sanción por la expulsión ante Boca Juniors en el Superclásico.

“Aprendí mucho (de mis errores) porque me dejó mucha enseñanza, muchas cosas para corregir. Quizás yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no. Yo tuve que prepararme mucho más, esforzarme mucho más para poder volver a jugar”, declaró el joven zaguero central surgido de las divisiones inferiores.

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