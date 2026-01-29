Es tendencia:
River Plate

River blindó en 100 millones a Juan Cruz Meza y le hizo un llamativo contrato

River apuesta de cara al futuro y blindó económicamente a uno de los mayores talentos que tiene la institución. Ya debutó con Marcelo Gallardo.

Por Julián Mazzara

Juan Cruz Meza firmó su renovación junto al presidente Stefano Di Carlo.
Desde que Rodolfo D’Onofrio se convirtió en el presidente de River, y luego lo sucedieron Jorge Brito y Stefano Di Carlo, uno de los principales proyectos que realizaron fue el de apostar a las Divisiones Inferiores. Allí, surgieron juveniles de la talla de Julián Álvarez, Enzo Fernández y también Lautaro Rivero, entre otros.

A lo largo de las últimas horas, la apuesta volvió a ser muy fuerte: Juan Cruz Meza, de 17 años, renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, pero BOLAVIP pudo confirmar que dentro del acuerdo se estableció un ítem muy llamativo.

Debido a que el futbolista aún es menor de edad, llegaron a un entendimiento para que, una vez que cumpla los 18 años, el vínculo se prolongará de forma automática por tres temporadas más. No obstante, se mejoró su cláusula de rescisión.

El futbolista estuvo acompañado del Presidente Di Carlo y también por Mariano Barnao, Gerente de Fútbol, con quienes mantuvo una charla sobre los valores del Club. Y después de estar blindado en 30 millones, el importe de su cláusula se elevó a 100 millones de euros.

Juan Cruz Meza firmó su renovación junto al presidente Stefano Di Carlo. (Prensa River)

Las estadísticas de Juan Cruz Meza en River

Desde que debutó en River, el 13 de julio de 2025 frente a Platense, fueron ocho los partidos que afrontó Juan Cruz Meza, quien todavía no convirtió goles ni aportó asistencias.

DATOS CLAVES

  • Juan Cruz Meza renovó su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2028.
  • El club elevó la cláusula de rescisión del juvenil a 100 millones de euros.
  • El acuerdo incluyó al presidente Stefano Di Carlo y al gerente Mariano Barnao.
