Juanfer Quintero, en esta versión, es el mejor jugador del fútbol argentino y top 3 de Sudamérica

Después de la victoria de River en Barracas, un provisorio youtuber me dijo que Juan Fernando Quintero es el Leandro Paredes de River, por el centro que le puso a Gonzalo Montiel a la cabeza para el triunfo por la mínima.

Post partido ante Gimnasia, yo me atrevo a decir que es mucho más que eso. Juanfer metió un golazo de tiro libre, cosa que Paredes todavía no hizo en Boca, y encima se despachó con un doblete en el estreno de esta temporada en el Monumental.

Esta versión 2026 del eterno ídolo del 9 de diciembre, como capitán, líder y con la 10, es su mejor versión. Ya no es más el primer cambio, o el revulsivo que ingresa desde el banco. Hoy es la manija del equipo, el conductor y el corazón del plantel de Marcelo Gallardo.

En las primeras dos fechas, Juanfer demostró ser mucho más que el Paredes de River: es el héroe de Madrid, es el autor de los goles de tiro libre, de los pases-gol, es el liderazgo, es la capitanía.

Este Juanfer Quintero es el mejor jugador del fútbol argentino, y posiblemente esté en el podio de los mejores de América.

