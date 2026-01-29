Es tendencia:
Juanfer Quintero, en esta versión, es el mejor jugador del fútbol argentino y top 3 de Sudamérica

El colombiano se convirtió en la manija del River versión 2026 de Marcelo Gallardo. De la mano de Juanfer, el Millonario se ilusiona de volver a tener al mejor jugador de América en su plantel.

Por Toti Pasman

Después de la victoria de River en Barracas, un provisorio youtuber me dijo que Juan Fernando Quintero es el Leandro Paredes de River, por el centro que le puso a Gonzalo Montiel a la cabeza para el triunfo por la mínima.

Post partido ante Gimnasia, yo me atrevo a decir que es mucho más que eso. Juanfer metió un golazo de tiro libre, cosa que Paredes todavía no hizo en Boca, y encima se despachó con un doblete en el estreno de esta temporada en el Monumental.

Esta versión 2026 del eterno ídolo del 9 de diciembre, como capitán, líder y con la 10, es su mejor versión. Ya no es más el primer cambio, o el revulsivo que ingresa desde el banco. Hoy es la manija del equipo, el conductor y el corazón del plantel de Marcelo Gallardo.

En las primeras dos fechas, Juanfer demostró ser mucho más que el Paredes de River: es el héroe de Madrid, es el autor de los goles de tiro libre, de los pases-gol, es el liderazgo, es la capitanía.

Este Juanfer Quintero es el mejor jugador del fútbol argentino, y posiblemente esté en el podio de los mejores de América.

